Cvirus.- La OMS pide no relacionar términos como 'deltacrón' o 'flurona' con la COVID-19 por inexactos

01-12-2021 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa tras la Asamblea Mundial de la Salud. A 1 de diciembre de 2021. POLITICA SALUD OMS



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido no usar palabras como 'deltacrón' o 'flurona' para hablar de la COVID-19 por la inexactitud de estas con la pandemia.



Así lo ha puesto de manifiesto la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, a través de su perfil en redes sociales, concretamente en twitter, donde ha pedido que esos términos "implican combinación de virus o de variantes y esto no está ocurriendo".



"No usemos palabras como deltacrón, flurona o flurone. Por favor. Estas palabras implican una combinación de virus / variantes y esto no está sucediendo. Es probable que deltacrón sea una contaminación durante la secuenciación, SARSCoV2 continúa evolucionando y consulte la coinfección por gripe", ha manifestado.



Al respecto de flurona, la experta ha vaticinado que se producirán más casos de coinfección "debido al uso limitado de medidas sociales y de salud pública". Por ello, ha instado a continuar con la vacunación de ambas enfermedades y a seguir tomando medidas de prevención como el uso de la mascarilla, mantener la distancia, evitar lugares concurridos y ventilar las habitaciones.