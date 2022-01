Crecen voces en la la Fed a favor de aumentar las tasas en marzo

(Bloomberg) -- Dos funcionarios de la Reserva Federal respaldaron el aumento de las tasas de interés en marzo y un tercero instó a que el banco central comience a reducir su abultado balance más temprano que tarde.

La presidenta del banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, que este año tiene derecho a voto, estaría a favor de aumentar la tasa de fondos federales en marzo si se mantienen las condiciones económicas actuales, dijo el martes en una entrevista con Michael McKee y Jonathan Ferro en Bloomberg Television.

El líder de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, en una entrevista aparte con Bloomberg News, también dijo que el banco central podría tener que considerar un aumento en marzo, y comenzar a reducir su balance “bastante pronto” después del despegue para contener la creciente inflación.

Los banqueros centrales de Estados Unidos, en respuesta a la inflación más alta en una generación, se están apresurando a poner fin al apoyo fiscal por la pandemia, al tiempo que señalan que subirán las tasas de interés antes de lo esperado. En diciembre, todos los funcionarios indicaron que respaldaban el aumento de las tasas desde cerca de cero este año, con una estimación mediana que muestra tres alzas, en comparación con nueve de los 18 funcionarios en septiembre que pretendían que no se subieran las tasas en 2022.

La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, quien también habló el martes, se mostró partidaria de reducir el balance de la Fed en una fase temprana del proceso de normalización de la política monetaria.

“Mi preferencia sería optar por reducir el balance antes que después, mientras trazamos el camino para eliminar la acomodación monetaria”, dijo George, quien vota sobre la política monetaria este año, a The Central Exchange, un grupo de Kansas City que promueve el desarrollo del liderazgo de las mujeres.

Otros responsables de la formulación de políticas, como James Bullard, de la Fed de St. Louis, han abogado por un posible aumento de las tasas de interés en marzo y por reducir el balance de US$8,77 billones poco después.

Los responsables de la política de la Fed creen que una economía más fuerte y una mayor inflación podrían justificar aumentos de tasas “antes o a un ritmo más rápido” de lo que esperaban anteriormente, según las minutas de la reunión de políticas del 14 y 15 de diciembre publicadas la semana pasada.

