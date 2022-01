Coronavirus.- Brasil reduce a cinco días la cuarentena para enfermos asintomáticos con test negativo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha anunciado que la cuarentena para los enfermos de COVID podrá acortarse a cinco días en el caso de que el paciente ya no presente síntomas y dé negativo en una prueba, ya que aunque la irrupción de la variante ómicron del coronavirus ha aumentado el número de contagios, las autoridades sanitarias han tenido en cuenta que no implica una alta letalidad.



Brasil establece por sistema actualmente diez días de aislamiento para enfermos de COVID-19. Según el nuevo protocolo, este tiempo podrá reducirse en función de varios requisitos, de tal forma que, por ejemplo, al séptimo día podrá concluir si la persona ya es asintómatica, sin necesidad de someterse a ningún test.



Para quienes cumplan una semana aislados y sigan con síntomas, la recomendación del Ministerio de Salud sigue siendo prolongar la cuarentena hasta el décimo día, informa la Agencia Brasil.



El ministro, Marcelo Queiroga, ha explicado que Brasil sigue la línea de países como Estados Unidos y Reino Unido, que también han reducido los periodos de cuarentena, y lo ha justificado tanto en el avance de la campaña de vacunación como en las características propias de la nueva variante.



"Ómicron ha causado un número mucho mayor de casos, pero afortunadamente no se corresponden con el número de muertes", ha afirmado Queiroga en rueda de prensa. Brasil acumula desde el inicio de la pandemia más de 620.000 fallecidos por COVID-19, según los datos oficiales, que dan cuenta también de 22,5 millones de contagios.