Corea.- El Consejo de Seguridad de la ONU condena el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte

Corea del Norte lanza otro proyectil no identificado mientras la ONU advierte de que estas acciones suponen "una amenaza regional"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado este lunes el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte el pasado 5 de enero hacia las aguas del mar de Japón, conocido en Corea como mar del Este, y ha pedido a Pyongyang que se abstenga de realizar acciones "desestabilizadoras".



"Este lanzamiento es el último de una serie de lanzamientos (que) muestra la determinación de Corea del Norte de expandir sus capacidades de armas ilegales (...) Aumentan el riesgo de escalada y representan una amenaza significativa para la estabilidad regional", han declarado en un comunicado conjunto Estados Unidos y los representantes de los estados miembros de Albania, Reino Unido, Japón, Irlanda y Francia.



En este sentido, los miembros del Consejo de Seguridad han asegurado que Corea del Norte supone una "amenaza para la paz y la seguridad internacionales", ya que cada lanzamiento de misil le sirve para "mejorar sus capacidades", así como mejorar sus armas "para exportar a sus clientes" por todo el mundo.



Además, ha pedido a Pyongyang que "abandone su programa de armas nucleares y misiles balísticos y participe en el diálogo para la desnuclearización completa. Los miembros también han alentado al Consejo de Seguridad en su totalidad a que permanezcan unidos ante estas acciones "ilegales" y han instado a que cumplan sus obligaciones en materia de sanciones.



"Corea del Norte realiza estas inversiones militares a expensas del bienestar del pueblo norcoreano. El pueblo de Corea del Norte sigue sufriendo bajo un estricto régimen autoritario y una crisis humanitaria cada vez más grave", han sostenido.



La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha condenado el lanzamiento del misil balístico y ha defendido en su perfil oficial de Twitter que este movimiento de Corea del Norte es una "clara violación de múltiples resoluciones".



"La RPDC continúa expandiendo sus programas de armas ilegales a expensas del pueblo de Corea del Norte que sufre una crisis humanitaria cada vez mayor", ha dicho tras asistir a una reunión con los representantes de estos países.



El objetivo de esta reunión de urgencia habría sido evaluar la situación, así como entablar un diálogo entre las partes para demandar a Corea del Norte que "se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras" y abandone sus programas "prohibidos" de misiles balísticos.



MÁS LANZAMIENTO DE MISILES



Solo unas horas después del comunicado conjunto sobre el primer misil, que fue lanzado hace seis días, Corea del Norte ha lanzado este martes otro proyectil no identificado hacia las aguas del mar de Japón.



El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha informado de la operación, sin dar más detalles, aunque posteriormente se ha confirmado la trayectoria, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Esta sería el segundo lanzamiento en lo que llevamos de 2022.



Solo un día después de la primera demostración, Corea anunció que había lanzado un misil hipersónico, un proyectil que viajó cerca de 700 kilómetros y maniobró unos 120 kilómetros de forma lateral para finalmente alcanzar su objetivo "sin error".



Sobre esta operación, las autoridades norcoreanas expresaron su satisfacción con los resultados de la prueba y reconocieron la labor del departamento de investigación científica de Defensa, aunque ni el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ni el secretario del Partido del Trabajo, Park Jeon Cheon, asistieron al lanzamiento.



Corea del Norte está sujeta a sanciones internacionales debido a su programa de armas nucleares, ya que las resoluciones de Naciones Unidas prohíben la prueba de misiles balísticos.



Igualmente, lleva años desarrollando misiles capaces de alcanzar no sólo Corea del Sur y Japón, sino que pueden llevar ojivas hasta Estados Unidos, y se ha declarado una potencia nuclear.