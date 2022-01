Corea del Norte lanza otro proyectil "no identificado", según Seúl

Surcoreanos ven un reportaje televisivo que muestra el anuncio especial de Corea del Norte de que ha probado con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM) en una estación en Seúl. EFE/KIM HEE-CHUL

Seúl, 11 ene (EFE).- Corea del Norte lanzó hoy otro "proyectil no identificado" en dirección al mar de Japón, informó el ejército surcoreano, apenas seis días después de probar lo que Pionyang describió como un nuevo misil hipersónico.

"Corea del Norte lanza proyectil no identificado al mar del Este (nombre que recibe el mar de Japón en las dos Coreas)", informó hoy martes el Estado Mayor Conjunto (JSC) surcoreano en un breve comunicado sobre el lanzamiento, que también ha sido notificado por el Gobierno japonés.

En su página web, la Guardia Costera nipona consideró que "potencialmente" se trataría de un misil balístico y que "probablemente" ha caído ya en el agua -sin especificar dónde-, aunque al mismo tiempo recomendó precaución a todas las embarcaciones en la zona.

Este ensayo llega apenas seis días después de que Pionyang probara otro proyectil que el régimen calificó después como un nuevo misil hipersónico y que los sistemas de detección de Seúl o Tokio catalogaron en principio como "misil balístico", tras los problemas iniciales para identificarlo debido a su vuelo irregular.

El ejército norcoreano disparó a modo de prueba el pasado 5 de enero ese nuevo misil que, según el régimen, recorrió unos 700 kilómetros y fue capaz de hacer un viraje de 120 kilómetros.

Seúl consideró después "exageradas" estas afirmaciones y aseguró que, aunque el proyectil mostró algunas de las características de un misil hipersónico, no puede calificarse técnicamente como tal y que Pionyang "todavía tiene que hacerse con la tecnología para un vehículo de vuelo hipersónico".

En cualquier caso, las armas tácticas que ha venido probando Pionyang desde 2019, junto a otra que ya calificó como su primer misil hipersónico y que testó en septiembre del año pasado (el Hwasong-8), han sido difíciles de detectar con precisión para Seúl, Tokio o Washington al trazar trayectorias no balísticas que permiten sortear radares y escudos antimisiles.

El de hoy es el segundo lanzamiento a modo de prueba que realiza este año Corea del Norte y llega diez días después de que el líder Kim Jong-un pronunciara un discurso en el que subrayó la necesidad de fortalecer las defensas del país y en el que al mismo tiempo evitó enviar un mensaje conciliatorio a Seúl o a Washington.

El diálogo sobre desnuclearización entre norcoreanos y estadounidenses permanece estancado desde la fracasada cumbre de Hanói celebrada hace ya casi tres años.