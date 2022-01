Ciencia.-El aumento de hielo marino antártico desde 1979 es único en 120 años

27-10-2016 Una colección de pequeños témpanos de hielo rotos en la Antártida el 27 de octubre de 2016. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/NATHAN KURZ



El aumento del hielo marino que rodea la Antártida desde 1979 es una característica única del clima antártico desde 1905, según un nuevo estudio publicado en Nature Climate.



La investigación liderada por el doctor Ryan Fogt, profesor de Geografía en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Ohio, es el primero en detallar la extensión del hielo marino que rodea todo el continente a lo largo de las cuatro estaciones durante el último siglo. El clima, especialmente los vientos y las temperaturas, contribuyen a los cambios en el hielo marino.



Las estimaciones históricas previas del hielo marino antártico antes de que comenzaran las mediciones satelitales alrededor de 1979 se obtuvieron principalmente a través de la lente de un pequeño número de estaciones meteorológicas en todo el vasto continente, la observación humana a lo largo de los bordes del hielo y muestras de sedimentos oceánicos y núcleos de hielo. Sin embargo, todas estas estimaciones tienen limitaciones: la mayoría solo observaba las condiciones del hielo marino en un área pequeña o en una época específica del año.



Pero el nuevo estudio amplía las mediciones confiables de las imágenes satelitales desde 1979 hasta principios del siglo XX utilizando datos meteorológicos históricos en lugares alejados del continente antártico. En el corazón del modelo de reconstrucción estadística de Fogt se encuentra la fuerte conexión que comparte el hielo marino antártico con la variabilidad climática regional y a gran escala, capturada a través de una red de 30 observaciones de temperatura y presión a largo plazo en todo el hemisferio sur. Este nuevo estudio casi ha triplicado la longitud de los datos observados sobre todo el continente, en lugar de solo una región específica, y proporciona una visión de todo el año, en lugar de un promedio anual.



"Esta reconstrucción del hielo marino antártico durante el siglo XX nos brinda detalles no solo para cada temporada, sino también para diferentes regiones de toda la Antártida. Cuando lo resumimos, nos brinda la primera estimación completa del total del hielo marino antártico. medida, qué tan lejos llega el hielo marino del continente, hasta el siglo XX", dijo Fogt en un comunicado.



A partir de los nuevos datos, la característica más impresionante es lo que Fogt llama un cambio de régimen. "El breve período proporcionado por las mediciones satelitales del hielo marino antártico es realmente único. Es el único período desde principios del siglo XX en el que vemos aumentos en el total del hielo marino en todas las estaciones", dijo Fogt.



"Tenemos una tendencia positiva estadísticamente significativa durante ese período satelital. Quizás aún más impresionante, estos aumentos desde 1979 se yuxtaponen con disminuciones a largo plazo en el hielo marino antártico a principios y mediados del siglo XX". Los registros de núcleos de hielo confirman de manera similar los aspectos regionales de la disminución durante gran parte del siglo XX.



ABRUPTOS DESCENSOS EN 2016 Y 2017



Las mediciones por satélite comienzan en 1979 en un momento en que el hielo marino había ido disminuyendo durante la primera mitad del siglo XX. Fogt está muy interesado en los recientes aumentos en el hielo marino y una anomalía en 2016 y 2017 cuando el hielo marino disminuyó repentinamente, solo para recuperarse nuevamente a mediados de 2020. Las condiciones del hielo marino a principios de 2022 están nuevamente por debajo del promedio en la Antártida.



A diferencia de las partes de la capa de hielo de la Antártida occidental que se están alejando, Fogt explica que el hielo marino de la Antártida es hielo que flota en el océano y se derrite y se reforma a medida que cambian las estaciones. Dado que flota en el océano, este derretimiento y recongelamiento no afecta el nivel del mar.



"2016 fue un año que nos sorprendió a todos, de verdad, porque hasta entonces el hielo alrededor de la Antártida había estado aumentando, aunque lentamente", dijo Fogt. "Y luego llegó 2016 y, boom, de repente cayó, y fue esta gran pérdida que nunca habíamos visto en el registro de observación, y se mantuvo por debajo del promedio hasta mediados de 2020. Y luego como que volvió a la normalidad, pero solo por un corto tiempo".



Fogt dijo que comprender lo que sucedió en los últimos 40 años en el contexto del siglo pasado, y cómo 2016 fue diferente, es el próximo paso para los investigadores del clima. El depósito de datos del estudio de Fogt está disponible para otros investigadores.



"Estas nuevas reconstrucciones de la extensión del hielo marino antártico continúan mostrando que están ocurriendo cambios en nuestro sistema climático que no habíamos observado previamente en el contexto de casi 150 años. Las causas de estos cambios: la disminución en el siglo XX, el aumento después de 1979, y el rápido declive en 2016, aún no se han determinado con precisión. Pero lo que estamos viendo es algo bastante dramático que está sucediendo recientemente", dijo. "Nuestro nuevo conjunto de datos tiene un gran potencial para expandir realmente nuestra comprensión de las causas de los cambios en el hielo marino antártico en escalas de tiempo mucho más largas. Y ese es el trabajo que nosotros y la comunidad científica tendremos que comenzar a hacer ahora".