Chiellini: "No ser favoritos aumentará nuestra concentración"

Roma, 11 ene (EFE).- Giorgio Chiellini, defensa y capitán del Juventus Turín, aseguró este martes que el hecho de encarar la Supercopa italiana contra el Inter de Milán sin ser favorito puede aumentar la concentración y la motivación de su equipo.

"Está claro que no somos favoritos con el Inter, pero en un partido único todo puede pasar. Parece una paradoja, pero eso podría aumentar nuestra concentración para demostrar que podemos competir contra un club que ganó la última Serie A y que probablemente ganará también este año", dijo Chiellini en la rueda de prensa de la víspera.

"Más allá del resultado, este partido no será decisivo. Si lográramos ganar, no espero tengamos un 'clic' mental, así como no espero un bajón. Es necesario tener equilibrio", agregó.

Chiellini, de 37 años, reconoció que el Juventus no ha conseguido tener continuidad en esta temporada, pero consideró que "si tienes la mentalidad correcta", el "resultado positivo va a llegar". EFE

