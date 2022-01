Casado da la razón a Bolaños en que "votar en contra de la reforma laboral, es votar a favor de la del PP de 2012"

16-12-2021 La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra y el presidente del PP, Pablo Casado (c), en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno se ha abordado el proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, y el Real Decreto por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. El Proyecto de Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital también ha ocupado espacio en la sesión. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Gamarra asegura que el PP tiene "muy claro" su voto en contra de la "contrarreforma" laboral impulsada por PSOE y Unidas Podemos



El presidente del PP, Pablo Casado, ha coincidido este martes con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, Felix Bolaños, en que "votar en contra de la reforma laboral, es votar a favor de la reforma laboral del Partido Popular de 2012".



En su comparecencia ante la prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha defendido las bondades de la reforma laboral del Gobierno y ha asegurado que "le cuesta creer que formaciones políticas progresistas" y partidos con "sentido de Estado, sentido de la responsabilidad y sentido común" vayan a oponerse a una norma que es buena para trabajadores y empresas y que además ha sido pactada entre sindicatos y empresarios.



Dicho esto, Bolaños ha advertido de que "votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma de 2012", que fue una reforma "brutal" contra los trabajadores, "impuesta, unilateral y absolutamente desequilibrada", según ha denunciado.



El jefe de la oposición ha difundido en su cuenta oficial de Twitter solo una de las frases de las declaraciones del ministro de Presidencia, aquella en la que asegura que "votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma laboral del PP de 2012". "Exacto", ha enfatizado Casado, dando así la razón al ministro en estas palabras.



GAMARRA: "TENEMOS UNA POSICIÓN FIJADA Y MUY CLARA"



Poco antes, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que el PP tiene "muy claro" su voto en contra en la convalidación del real decreto sobre la reforma laboral aprobado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.



"Tenemos una posición fijada y una posición muy clara en relación al real decreto que plantea una contrarreforma a la reforma laboral del año 2012 y es el voto en contra del PP", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso.



La dirigente del PP ha subrayado que "todo aquello que vaya a limitar la flexibilidad del mercado laboral no va a contar con el respaldo del Partido Popular", que es "firme" en la necesidad de que ese mercado laboral sea "lo más flexible posible y lleve a cabo la mayor modernización posible para dar respuesta a las necesidades que tiene para generar y crear empleo".



Gamarra ha recalcado que Eurostat sitúa a España "como el peor país de Europa en creación de empleo", "liderando las cifras de paro", algo que, a su juicio, evidencia que "necesita reformas en la dirección correcta".



Al ser preguntada si el ministro Bolaños se ha puesto en contacto con el PP para recabar su apoyo y si podrían celebrar una reunión para hablar sobre la reforma laboral, la portavoz del Grupo Popular ha indicado que no tienen prevista "ninguna reunión en los próximos días porque no ha existido esa comunicación para concertarla".