Boeing supera a Airbus en ventas por primera vez desde 2018

(Bloomberg) -- Boeing Co. superó a Airbus SE por primera vez en tres años gracias a que el 737 Max mostró resiliencia después de que una puesta en tierra global y la pandemia de covid-19 estimularan una demanda récord de cargueros.

El fabricante de aviones con sede en Chicago registró 909 pedidos brutos el año pasado, más del doble del total de los dos años anteriores juntos, según datos publicados el martes en el sitio web de Boeing. Airbus informó el lunes 771 ventas en el año.

No obstante, Boeing enfrenta dificultades en su regreso, intentando deshacerse de su deuda y reparar el daño causado por el brote de coronavirus y una prohibición de vuelo de 20 meses para su emblemática gallina de los huevos de oro, el Max, después de dos accidentes fatales. El rival europeo de la compañía está a punto de dominar el mercado de aviones de fuselaje estrecho durante años, con una cartera de 6.314 pedidos de aviones de pasillo único, frente a los 4.138 de Boeing.

Airbus se ha recuperado más rápido de la pandemia, con 611 aviones entregados el año pasado, cifra que contrasta con los 340 de Boeing. El fabricante estadounidense está aumentando gradualmente la producción del Max después de suspenderla en 2020. La compañía también está trabajando con los reguladores de Estados Unidos para reanudar las entregas de aviones 787 Dreamliner de doble pasillo, que han estado en gran medida detenidas durante más de un año debido a defectos de fabricación.

Sin embargo, Boeing logró el año pasado la venta de 140 aviones de fuselaje ancho, incluidos 80 cargueros. Además, la compañía ha avanzado en el restablecimiento del Max. Desde que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. aprobó el software rediseñado del avión a fines de 2020, más de 185 reguladores en todo el mundo han autorizado que el Max vuele, indicó la compañía.

United Airlines Holdings Inc., Southwest Airlines Co. y otras aerolíneas en el mercado local de Boeing ayudaron a despertar el interés en el Max al ordenar 589 aviones de ese tipo el año pasado. Las aerolíneas pudieron asegurar entregas a corto plazo en términos favorables, anticipando que los viajes se recuperarán a medida que la pandemia desaparezca.

Sin embargo, fuera de EE.UU., Airbus logró acuerdos de alto calibre de los operadores de aviones Boeing 737 Qantas Airways Ltd. y Air France-KLM. El duelo de los fabricantes de aviones se prolongó hasta el último día de 2021, cuando Boeing consiguió un pedido de 50 aviones Max de Allegiant Travel Co.

