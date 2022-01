Belén Esteban vuelve a 'La Resistencia' y sorprende a David Broncano con unos regalos de lo más picantes

11-01-2022 Belén Esteban regaló a David Broncano unos detalles de lo más sexuales EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LA RESISTENCIA



MADRID, 11 (CHANCE)



Después de protagonizar el pasado 2 de diciembre una de las entrevistas más comentadas de 'La Resistencia', Belén Esteban ha regresado al programa presentado por David Broncano en 'Movistar+' para solucionar un pequeño asunto pendiente entre ambos. Y es que a pesar de que durante su anterior visita la colaboradora de 'Sálvame' cumplió con las expectativas y respondió a las famosas preguntas que el showman siempre hace a sus invitados - cuánto dinero tiene en el banco y cómo es su vida sexual - la 'Princesa del Pueblo' no cumplió con la tradición de llevar algún regalo al presentador, como hacen las celebrities que pasan por su famoso sillón.



Y como Belén es una mujer de palabra este lunes ha vuelto a 'La Resistencia' y, además de una cesta llena de productos de su marca de alimentación, 'Los sabores de la Esteban', ha sorprendido a Broncano con unos regalitos de lo más picantes: un consolador, una vagina artifical, un antifaz y una fusta, demostrando su lado más desconocido y 'salvaje'.



Muy guapa con una blazer estilo chanel en tonos blancos y rosas, unos jeans ajustados y unos taconazos de infarto, la colaboradora hizo gala de su sentido del humor y, después de saludar de lo más emocionada a Candela Peña - y hacerse una fotografía con ella modo fan - explicó al presentador cómo utilizar sus 'originales' detalles.



Mucho más picante de lo que nos tiene acostumbrados, Belén cogía el vibrador con soltura y, acercándolo a Broncano - dejando claro que no estaba usado - le recomendaba que lo encendiese y lo "sintiese". Con el comunicador todavía pasmado, la ex de Jesulín sacaba su siguiente artilugio, una vagina artificial, explicándole entre risas cómo utilizarla cuando estuviese "aburrido".



Por último, Belén le daba sus últimos regalos, un antifaz - que no dudó en ponerse - y una fusta que blandió ante el presentador mientras exclamaba: "Mira lo que te traigo... Tú preguntándome cuántas veces fo... y ¿ahora qué?. "Esto lo coges y gritas Broncano, Broncano, Broncano" añadía moviendo ante el propio David su atrevido regalo



Un momentazo con el que, una vez más, Belén ha demostrado su sentido del humor y que es un animal televisivo que lo mismo en 'Sálvame' que en 'La Resistencia' acapara todo el protagonismo con sus ocurrencias.