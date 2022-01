Aumentan un 77% los contagios semanales en Países Bajos pese al confinamiento

Mark Rutte. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

La Haya, 11 ene (EFE).- Países Bajos ha registrado casi 202.000 nuevos positivos en los últimos siete días, un 77 % más que la semana anterior pese a las restricciones del confinamiento, anunció este martes el Instituto neerlandés de Salud Pública (RIVM), que señaló que casi la mitad son casos de jóvenes de 15 a 29 años.

A pesar de que los casos en Países Bajos tenían una tendencia a la baja a mediados de diciembre, cuando se introdujeron las restricciones en vigor por las que toda la actividad no esencial está cerrada, la rápida propagación de la variante ómicron del SARS-CoV-2 disparó los positivos a cifras sin precedentes en toda la pandemia.

“Nunca hemos visto números semanales tan altos en Países Bajos”, lamentó el RIVM.

La pandemia ha ido tomando fuerza en las navidades: el número de reproducciones se situaba el 27 de diciembre en un 1,26 puntos, lo que suponía que cada 100 personas contagiadas transmitían el virus a otras 126, pero el RIVM estima que este número está ahora en 1,63 puntos.

El 34,2% de los test que se han realizado esta semana han dado positivo.

Los contagios aumentaron un 35% hace una semana, pero en los últimos siete días, los positivos se han disparado un 77%, y como ya ocurrió con otros rebrotes de contagios, los más jóvenes centran los casos durante las primeras semanas de la ola, con el dato más alto entre el grupo de 20 a 24 años, donde los casos se triplicaron en una semana.

Pero casi la mitad, un 44% de las pruebas positivas totales, afectaron a los jóvenes de 15 a 39 años.

Además, un 13 % de los positivos fueron reinfecciones, una cifra que representaba sólo un 3% de los casos en el último semestre de 2021.

En cambio, los ingresos hospitalarios continúan disminuyendo, aunque a menor velocidad que la semana anterior: hay 1.497 pacientes con covid-19 en los hospitales, de ellos 395 en las UCI, situándose así por debajo del umbral de los 400 por primera vez desde mediados de noviembre.

Mientras, un total de 888 personas fallecieron en una semana por covid-19, un 7% menos que el mismo periodo anterior.

El gobierno neerlandés introdujo a mediados de diciembre un paquete de medidas de confinamiento, con el objetivo de reducir el contacto social y limitar la propagación de ómicron a través del cierre de toda la actividad no esencial y los colegios, el teletrabajo y la limitación a dos personas de las visitas a los hogares y de los grupos al aire libre.

Los colegios de Primaria y Secundaria han reabierto sus puertas el pasado lunes, mientras que el resto de la educación, incluida la universitaria, mantiene las clases virtuales de momento.

El resto del paquete de restricciones estará en vigor al menos hasta el próximo viernes, aunque no se espera una importante relajación de las medidas debido al descontrol de los contagios: se han registrado 29.107 positivos en las últimas 24 horas, 1145 más que ayer.