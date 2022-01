Afganistán.- Los talibán piden a Tayikistán y Uzbekistán que devuelvan los aviones militares de Afganistán

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los talibán han pedido este martes a Tayikistán y Uzbekistán que devuelvan los aviones militares de Afganistán que fueron llevados a estos países durante la toma de poder de los insurgentes en agosto.



En un evento celebrado en la capital afgana, Kabul, el ministro de Defensa interino, Mohamad Yaqub Muyahid, ha advertido a los países que albergan las aeronaves militares de que de no devolverlas se enfrentarán a consecuencias.



"Nuestros aviones que están en Tayikistán o Uzbekistán tienen que ser devueltos", ha aseverado Muyahid, incidiendo en que las nuevas autoridades afganas no permitirán que las aeronaves permanezcan en países extranjeros o sean utilizados por los mismos.



El ministro afgano ha detallado que, tras el colapso del anterior gobierno, unos 40 helicópteros fueron trasladados a Tayikistán y Uzbekistán, según ha recogido Tolo News. Antes de la caída del Ejecutivo de Ashraf Ghani, Afganistán contaba con más de 160 aeronaves militares. Actualmente sólo hay 81 en el territorio, mientras que el resto se han trasladado a otros países.



Por otro lado, el titular interino de la cartera de Defensa ha informado de que las autoridades afganas han reparado varios helicópteros fabricados en Rusia que permanecían inactivos debido a problemas técnicos. Este martes, durante el evento, se ha llevado a cabo un ejercicio con estas aeronaves. "Nuestra futura fuerza aérea no dependerá de ningún país", ha insistido Muyahid.



Por último, ha pedido a los que se oponen a las nuevas autoridades afganas que aparquen sus diferencias y se unan al nuevo Ejecutivo. "Apoyad a este Gobierno y dejad de oponeros a él", ha dicho.