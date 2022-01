Adriana Lima vende una casa en Miami por 40 millones de dólares, según un medio

Fotografía de archivo de la modelo brasileña, Adriana Lima. EFE/EPA/VICKIE FLORES

Miami, 11 ene (EFE).- La modelo brasileña Adriana Lima, uno de los "ángeles" de la marca Victoria's Secret, vendió su mansión a orillas de la bahía de Vizcaya (Miami-Dade) por 40 millones de dólares, 31 millones de dólares más que por los que la compró, según el portal inmobiliario The Real Deal.

Un fideicomiso ligado a la modelo de 40 años y madre de tres hijos fue el vendedor, mientras que el comprador es una compañía de las Islas Vírgenes de la que en este caso no se sabe a quien representa, según el medio especializado en negocios inmobiliarios.

La casa de Adriana Lima data de 1958, aunque ha sido remodelada y cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños en una superficie de 6.445 pies cuadrados (más de 600 metros cuadrados).

Está localizada en la exclusiva isla de Indian Creek, al norte de la bahía de Vizcaya, y enclavada en una propiedad de casi dos acres (8.100 metros cuadrados).

La modelo compró en 2009 por 9 millones de dólares su mansión en Indian Creek, la misma zona donde otra reconocida modelo brasileña, Giselle Bundchen, y su esposo, la estrella del fútbol americano Tom Brady, poseen un terreno por el que pagaron 17 millones de dólares, según The Real Deal.

La lista de ricos y famosos con casa en Indian Creek incluye a Jared Kushner e Ivanka Trump, yerno e hija del expresidente Donald Trump.

Según diversos medios, el cantante español Julio Iglesias posee allí varias parcelas.