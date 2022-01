101-98: Un nuevo triple doble de Sabonis es insuficiente para ganar en Boston

Jaylen Brown (i) de los Boston Celtics en acción frente a Domantas Sabonis (d) de los Indiana Pacers en el TD Garden de Boston, Massachusetts (EE.UU.), este 10 de enero de 2022. EFE/EPA/CJ Gunther

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Partido bronco y lleno de imprecisión en el TD Garden de Boston entre los Celtics y los Indiana Pacers que finalmente se adjudicaron en la prórroga los locales por 101-98 a pesar de otra actuación heroica de Domantas Sabonis con un triple doble.

El pívot de los Pacers, que por momentos pareció más un gladiador que un jugador de baloncesto por la cantidad de golpes que se llevó, se hizo con 23 rebotes, 11 puntos y 10 asistencias.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Celtics Jaylon Brown que hizo un doble doble de 26 puntos y 15 rebotes mientras que su compañero Jayson Tatum, con otro doble doble, anotó 24 puntos y 12 rebotes. Pero Tatum, que fue decisivo en la victoria de su equipo aunque tuvo un partido flojo, también fue el líder del partido en pérdidas de balones, 8 en total.

El pívot Robert Williams III sumó otro doble doble con 14 puntos y 12 rebotes, además de 3 tapones.

En los Pacers, que llegaron a Boston sin 6 jugadores, el máximo anotador fue Torrey Craig que hizo 19 puntos tras iniciar el partido en el banquillo. En total 6 jugadores de los Pacers anotaron más de 10 puntos.

FALTA DE PRECISIÓN

El inicio del partido estuvo dominado por la falta de precisión de los dos equipos. La buena defensa de Williams III sobre Sabonis bloqueó el acceso a la pintura y obligó a los Pacers a tirar desde larga distancia, sin gran fortuna. Hasta tres triples consecutivos malgastaron los Pacers en los primeros minutos del partido.

En el otro lado de la cancha, los Celtics no es que estuvieran mucho mejor. Tatum parecía sólo capaz de anotar los tiros libres, lo que dejaba la responsabilidad de anotar a Brown y Williams III.

La torpeza, las prisas y la falta de ideas se apropiaron de los dos equipos y durante casi 3 minutos en el primer cuarto ninguno de los 10 jugadores sobre la pista pudo anotar un miserable punto. Tras 8 minutos de partido, el marcador mostraba un paupérrimo 12-8 en el marcador, lo que suponía 2,5 puntos por cada minuto disputado.

Cuando acabó el primer cuarto, los Celtics disfrutaban de una ventaja de 6 puntos, 23-17, con Williams III y Brown como los más destacados de los locales con 6 puntos cada uno. En los Pacers, Jeremy Lamb, que empezó el partido en el banquillo, tenía 7 puntos.

En el segundo cuarto las cosas no acababan de mejorar. La imprecisión seguía siendo la nota dominante en ambos equipos. La calidad de Tatum sólo se mostraba a rachas, como cuando se puso a jugar de poste y arrancó dos puntos y una personal de Justin Holiday.

La jugada de tres puntos de Tatum colocó a los Celtics 10 puntos arriba, 30-20 a los tres minutos del inicio del segundo cuarto.

Pero como en el primer cuarto, durante casi 5 minutos nadie en los Celtics fue capaz de anotar más de 2 puntos. Los Pacers, sin hacer grandes esfuerzos consiguieron un parcial de 2-12 para empatar el partido 32-32 a falta de 4 minutos para el descanso.

Sólo la reacción de Marcus Smart impidió que los Pacers se pusieran por delante en el marcador y cuando se llegó al descanso, los Celtics seguían arriba con 42-39. Para entonces, los locales ya habían perdido 10 balones mientras que los de Indiana sumaban 6.

GLADIADOR SABONIS

En el tercer cuarto, le tocó a los Pacers padecer más los errores. Los de Indiana perdieron en ese periodo 8 balones y regalaron 11 puntos a los Celtics. Tatum y Brown se aprovecharon para ampliar la distancia en el marcador y dejarla en 8 puntos, 68-60 al final del tercer cuarto.

Pero los Pacers, y especialmente Sabonis, no desistieron. A falta de 9 minutos para el final, los Pacers estaban otra vez a 2 puntos, 73-71. Los Celtics no pudieron resistir el embate y tras varios fallos consecutivos de Tatum, Sabonis, que recibía de todo bajo el aro rival, adelantó a los Pacers 75-76 con una bandeja.

A falta de 4 minutos para el final, el marcador señalaba un empate 81-81. De nuevo, durante 2 minutos nadie fue capaz de anotar pero en los 2 minutos finales, las canastas se sucedieron con rapidez.

Los Pacers llegaron a irse de 4 puntos en el marcador, 85-89 a falta de 45 segundos para el final del último cuarto. Pero Williams III primero y Tatum en los dos últimos segundos con un tiro bajo la presión de dos defensores, igualaron el marcador a 89-89 y forzaron la prórroga.

En los 5 minutos extra, Brown, Williams III y Tatum no cedieron a la presión, lo que permitió a los Celtics imponerse por 101-98.