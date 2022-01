Wall Street cae con fuerza ante nuevo descenso de acciones tecnológicas

Operadores trabajan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 28 de diciembre, 2021. REUTERS/Andrew Kelly

10 ene (Reuters) -Los principales índices de Wall Street caían con fuerza el lunes, ya que los pesos pesados del sector tecnológico bajaban por las expectativas de un ambiente de tasas de interés más altas, con los grandes bancos respaldados después de que los retornos de los bonos del Tesoro tocaron máximos de dos años.

* Las empresas de megacapitalización, incluidas Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc y Tesla Inc perdían entre un 2,1% y un 4,4% en las operaciones de antes del mediodía en Nueva York.

* Entre los 11 sectores principales del S&P 500, consumo discrecional, tecnología y servicios de comunicación, que albergan a las principales empresas de crecimiento, eran los que más cedían. Mientras que el índice de bancos, orientado al valor, alcanzó un récord antes de retroceder.

* El S&P 500 y el Nasdaq -de gran peso tecnológico- se encaminaban a su quinto día seguido de caídas, ya que los inversores comenzaron el año recalibrando sus carteras para dar cuenta de una Reserva Federal más agresiva.

* Goldman Sachs espera que la Fed suba las tasas cuatro veces en 2022, en comparación con su pronóstico anterior de tres, e inicie el proceso de liquidación de su balance a partir de julio.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 411,10 puntos, o un 1,13%, a 35.820,56 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 71,67 puntos, o un 1,53%, a 4.605,36 unidades. El Nasdaq Composite cedía 326,10 puntos, o un 2,18%, a 14.609,80 unidades.

* Tesla perdía un 2,3% después de que el presidente ejecutivo, Elon Musk, tuiteara el viernes que el fabricante de automóviles eléctricos aumentará el precio en Estados Unidos de su software avanzado de asistencia al conductor.

* Mientras, Microsoft retrocedía un 2,7% luego de un reporte del Wall Street Journal de que la compañía de software ha estado perdiendo a empleados de su unidad de realidad aumentada frente a sus pares, incluido Meta Platforms.

(Reporte de Bansari Mayur Kamdar y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)