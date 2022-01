VÍDEO: Tenis/Australia.- Djokovic: "Me quiero quedar en Australia y estoy concentrado en jugar"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se ha mostrado "contento y agradecido" de la decisión del juez de revocar la cancelación de su visado de entrada en Australia, después de pasar varios días retenido en un hotel de Melbourne, y "concentrado" en "jugar" el 'Grand Slam' que comienza el próximo 17 de enero.



"Estoy contento y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visado. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir el Abierto de Australia", escribió en la red social Twitter junto a una fotografía en las instalaciones de Melbourne donde se disputa el 'Grand Slam' oceánico.



"Sigo concentrado en eso. Volé hasta aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a sus increíbles aficionados. Por ahora no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte", concluyó.



Este lunes, el número uno del mundo ganó la apelación contra la decisión de denegarle un visado por exención médica -argumentando que, a pesar de no haberse vacunado contra el coronavirus, lo superó en diciembre-. El balcánico fue liberado tras su retención en un hotel de Melbourne desde el jueves y podrá disputar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.



