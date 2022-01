Un ritual helado para rezar por la salud

SHOTLIST TOKIO, JAPÓN9 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Plano general de una ceremonia de purificación en agua helada en el santuario Teppozu Inari 2. Cámara lenta de participantes entrando al agua helada en el santuario Teppozu Inari3. Cámara lenta de participantes durante el ritual en el agua helada4. Plano medio de participantes entrando en calor5. Primer plano de participantes entrando en calor6. Plano medio de participantes entrando en calor 7. SOUNDBITE 1 - Shinji Oi, Líder de la comunidad local (hombre, 66 años, japonés, 23 seg.): "El sacerdote anterior empezó con esta ceremonia, confiando en que fortalecería el cuerpo y el alma de las personas que acuden al santuario, y al mismo tiempo rezan por la paz de la comunidad. En los últimos dos años hemos rezado particularmente por un rápido fin de la pandemia al participar en la ceremonia de purificación." 8. Plano de apoyo: Plano general participants chanting in ice water 9. Plano de apoyo: Plano general man chanting in ice water 10. Paneo de abajo a arriba de bloques de agua helada a los participantes11. Plano medio de participantes 12. SOUNDBITE 2 - Yoshiko Shibata, participante (mujer, 74 años, japonés, 8 seg.): "Una vez que lo experimentas, se vuelve una costumbre. Ahora siento que el año nuevo no empieza sin hacerlo." 13. SOUNDBITE 3 - Yoshiko Shibata, participante (mujer, 74 años, japonés, 11 seg.): "“Rezo para que la pandemia de coronavirus termine pronto, para que todos puedan moverse libremente”." 14. Plano de apoyo: Plano general participants chanting in ice water 15. Plano de apoyo: Plano general man praying to god 16. Plano de apoyo: Plano general participants clapping hands after ceremony