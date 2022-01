"The Power of The Dog" y "West Side Story" vencen en Globos de Oro del boicot

La actriz estadounidense Kirsten Dunst (i), la directora neozelandesa Jane Campion (c) y el actor británico Benedict Cumberbatch (d), de la película "The Power of the Dog", en una fotografía de archivo. EFE/Ettore Ferrari

Los Ángeles (EE.UU.), 9 ene (EFE).- "The Power of the Dog" y la nueva "West Side Story" vencieron este domingo en la 79 edición de los Globos de Oro, que fueron boicoteados por la industria del cine y la televisión por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de los organizadores de esos premios.

"The Power of the Dog" se llevó tres premios, incluidos los reconocimientos a la mejor película dramática y a la mejor dirección para la cineasta Jane Campion, mientras que el "remake" de "West Side Story" de Steven Spielberg se hizo con otros tres galardones, incluida la distinción para la mejor cinta de comedia o musical.

Bajo la sombra del boicot del cine y la televisión y enredados en numerosas acusaciones de falta de diversidad y corrupción, los Globos de Oro se celebraron este domingo con un evento privado, sin retransmisión televisiva, sin alfombra roja y sin estrellas de Hollywood.