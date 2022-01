Suecia adelantará el cierre de la restauración y limitará aforos en eventos

La primera ministra, Magdalena Andersson, en su comparecencia este lunes en Estocolmo para hablar sobre la situación del país con respecto a la pandemia de covid-19. EFE/EPA/MARKO SAAVALA SWEDEN OUT

Copenhague, 10 ene (EFE).- El Gobierno sueco anunció este lunes que adelantará el cierre de la restauración a las 23 horas y rebajará los aforos en eventos públicos para responder al aumento del contagio de coronavirus en los últimos días.

"Nos encontramos en una situación con transmisión récord. La carga en los hospitales es alta. No hay duda de que la situación ha empeorado", dijo en rueda de prensa la primera ministra, Magdalena Andersson.

Los encuentros en bares y restaurantes, a partir del miércoles, serán de un máximo de 8 personas por mesa y no se servirá en barra, informaron las autoridades, que instaron a trabajar desde casa en la medida de lo posible y a reducir los contactos en interiores.

En los espectáculos deportivos estará permitido un máximo de 500 espectadores, mientras que en otros eventos públicos el aforo se reducirá a 50 personas, que deberán presentar el denominado pasaporte-covid.

Suecia, el más afectado por la pandemia entre los países nórdicos, no había sufrido hasta la semana pasada un aumento acusado del contagio con la última ola, al contrario que las vecinas Noruega y, sobre todo, Dinamarca.

Tras apostar por muchas recomendaciones y apelar a la responsabilidad individual en la primera ola, las autoridades suecas introdujeron más restricciones a partir de la segunda en otoño de 2020 y han mantenido esa línea desde entonces.

El índice de mortalidad sueco es de 149,50 por cada 100.000 habitantes, más del doble que Dinamarca y seis veces que Noruega, pero por debajo de la mayoría de países europeos.