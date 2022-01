Stoltenberg cree que no es realista pensar en resolver la crisis con Rusia esta semana

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

Bruselas, 10 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó hoy poder resolver la crisis sobre la seguridad en Europa motivada por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania, y confió en que las diferentes reuniones agendadas con Moscú sí permitan abrir un proceso que evite un nuevo conflicto armado en suelo europeo.

“No creo que podamos esperar que estas reuniones resuelvan todos los problemas”, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa junto a la viceprimera ministra ucraniana para la Integración Europea y Euroatlántica, Olga Stefanishyna, con quien celebró una Comisión OTAN-Ucrania.

El político noruego se refirió al encuentro entre Estados Unidos y Rusia hoy en Ginebra, al Consejo OTAN-Rusia que tendrá lugar el miércoles en Bruselas y a la reunión del jueves en Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

“Lo que esperamos es que podamos acordar un camino hacia adelante, una serie de reuniones, un proceso, así que no es realista esperar que cuando haya terminado la semana, las reuniones que están programadas, los problemas estén resueltos”, indicó el secretario general aliado.

En cambio, esperó que haya “voluntad” tanto por parte rusa como de la OTAN de “implicarse en un proceso que pueda evitar nuevos conflictos armados en Europa”, dijo.

Rusia ha propuesto un tratado de garantías de seguridad que incluye compromisos mutuos de no emplazamiento de más misiles de corto y medio alcance en suelo europeo, y garantías de que la OTAN no se expandirá más al este, hacia antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética.

Pero tanto Stoltenberg como Stefanishyna coincidieron en que Ucrania tiene derecho a elegir sus propios acuerdos de seguridad.

UCRANIA PIDE LA RETIRADA RUSA

En cambio, para Stefanishyna, en primer lugar es necesario hablar de la situación en Ucrania, donde la región este del país está en manos de separatistas prorrusos desde 2014.

“La discusión sobre garantías de seguridad debería empezar con la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania”, señaló junto a Stoltenberg, antes de participar en una reunión convocada de forma extraordinaria antes del encuentro entre los aliados y Rusia del miércoles para abordar la tensión por el refuerzo militar ruso junto a la frontera ucraniana.

La responsable ucraniana dijo que proporcionaría a los aliados “claridad” sobre la situación de seguridad en la región y en las fronteras de su país, así como sobre la implementación de los acuerdos de Minsk y en el marco del llamado formato de Normandía (en el que negocian Rusia y Ucrania con Francia y Alemania como mediadores) para promover la paz en el este ucraniano controlado por los separatistas prorrusos con ayuda de Moscú.

Stefanishyna alertó del “peligro” del refuerzo militar junto a su país y pidió “hacer todo lo posible” para evitar una nueva invasión rusa.

“El agresor no está en una posición de poner condiciones” hasta que los efectivos rusos estén fuera de la frontera ucraniana, subrayó, e insistió en que Rusia “está intentando cambiar la discusión amenazando con una nueva guerra sin dar ningún paso hacia un acuerdo pacífico en el marco del formato de Minsk y de Normandía”.

“Lo que está intentando hacer Rusia es tratar de imponer su agenda en lugar de volver a la mesa de negociación”, enfatizó.

DIÁLOGO CON RUSIA

En todo caso, Stefanishyna reconoció que es necesario mantener “abiertos los canales de diálogo” con Moscú, pese a que, a su juicio, está pretendiendo “minar los principios básicos de funcionamiento de los países democráticos y de la OTAN”.

Stoltenberg consideró “positivo” que Rusia “esté ahora preparada para sentarse a la mesa y hablar, porque cuando las tensiones son altas, el diálogo es aún más importante”.

“Siempre estamos listos para escuchar las preocupaciones de Rusia y la OTAN hará todo lo posible para encontrar una forma política de avanzar”, indicó, pero advirtió de que “para que el diálogo sea significativo, también debe abordar las preocupaciones de larga duración de los aliados sobre las acciones de Rusia”.

Hizo hincapié en que esa discusión debe “basarse en los principios fundamentales de la seguridad europea” y tener lugar “en consulta con Ucrania”.

Stoltenberg también afirmó que están consultando “estrechamente” en ese tema con otros "socios clave”, como Georgia, Moldavia, Finlandia y Suecia, así como con la Unión Europea.