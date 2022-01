Reabren los colegios e institutos en Países Bajos tras un mes de cierre

EFE/EPA/Ramon van Flymen

La Haya, 10 ene (EFE).- Los colegios de Primaria y Secundaria en Países Bajos reabrieron este lunes sus puertas tras casi un mes cerrados, lo que constituye la única restricción levantada de entre las medidas del confinamiento que el Gobierno neerlandés introdujo a mediados de diciembre, aunque la vuelta a clases se produce entre críticas por mala ventilación de las aulas.

Más de una cuarta parte de las escuelas tienen una ventilación “insuficiente”, una situación que impide limitar la propagación del coronavirus a través de aerosoles, según un estudio del Instituto de Salud Pública (RIVM) encargado por el Ministerio de Educación.

No está claro quién tiene la responsabilidad de solucionar este problemas, puesto que el gobierno nacional, los municipios y las juntas escolares se señalan mutuamente, según una carta enviada por una plataforma juvenil al Ejecutivo, en la que le pide asumir el control y los costes para resolver la falta de ventilación en las aulas.

El Gobierno ha destinado 360 millones de euros a corregir los problemas de ventilación en los colegios: reembolsa hasta el 30% del coste a las escuelas, pero el resto lo debe pagar el propio centro educativo y el municipio correspondiente. De media, la instalación de un sistema de ventilación cuesta unos 500.000 euros, según cálculos oficiales.

La situación ha llevado a muchos colegios a ventilar con puertas y ventanas abiertas todo el día, una solución que no es sostenible en pleno invierno y con temperaturas bajo cero.

Se aplican varias medidas a la educación para limitar los contagios. Los alumnos que tengan síntomas de resfriado deben quedarse en casa y hacerse un test, y los centros educativos definen rutas para caminar por los pasillos y horarios para evitar el contacto entre las diferentes clases en el patio.

También se aplican las normas básicas: el personal mantiene una distancia interpersonal de 1,5 metros, los padres se quedan fuera de las dependencias del colegio y las reuniones se realizan de forma virtual.

A partir de cuarto de primaria, los niños deben llevar mascarilla en el pasillo, al igual que los profesores. Además, vacunados o no, se les pide realizarse un test de antígenos en casa dos veces por semana, y si dan positivo, toda la familia tendrá que aislarse hasta hacerse una PCR.

La educación vocacional y universitaria seguirán ofreciendo clases a distancia debido al aumento de contagios en este grupo de edad.

El objetivo del gobierno neerlandés es dar más tiempo a los universitarios para recibir la dosis de refuerzo, puesto que todos los adultos mayores de 18 años pueden pedir cita desde la semana pasada.

El actual confinamiento, que supone el cierre de toda la actividad no esencial y la limitación a dos personas los invitados a un hogar (aunque se permite salir a la calle sin controles policiales), estará vigente hasta al menos el 14 de enero, aunque lo más probable es que se extienda por más tiempo, puesto que los contagios están registrando récords diarios.

Ayer se registraron 32.581 nuevos positivos en 24 horas, el segundo dato más alto en la pandemia y 4.625 más que el día anterior. Pero la ocupación hospitalaria tiene una tendencia a la baja, con 1.479 pacientes de covid-19 en los hospitales, de los que 406 están en unidades de cuidados intensivos.