Raphael tiene claro quién es el motor de su vida: "Mi mujer es todo"

01-01-1970 RAPHAEL PRESENTA SU SERIE DOCUMENTAL 'RAPHAELISMO' CON EL QUE RECORRER SU LARGA TRAYECTORIA PROFESIONAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Convertido en uno de los mayores artistas de nuestro país gracias a su dilatada trayectoria profesional en el mundo de la música, Raphael nos permite acercarnos un poquito más a él gracias a la serie documental 'Raphaelismo' en el que descubriremos algunos de los mejores momentos que ha vivido sobre el escenario.Siempre con el apoyo incondicional de su mujer, Natalia Figueroa, que se ha convertido en su mejor aliada para el día a día, el artista reconoce que gran parte de lo que tiene se lo debe a ella por ayudarle desde la sombra. "Detrás de una gran mujer hay un hombre que soy yo. Mi mujer es todo, tiene el papel de ordeno y mando de mi casa, y en mi corazón" reconocía el artista minutos después de la presentación de su documental al que acudió solo. Orgulloso de la familia que ha formado junto a sus tres hijos Manuel, Jacobo y Alejandra, Raphael asegura que ellos son sus mejores consejeros ya que le gusta compartir con ellos cada proyecto nuevo que comienza. "A mí me gusta mucho la visión de mis hijos y además todos los domingos que se puede y nos juntamos me gusta saber qué opinan de las cosas que voy a hacer. Discuten entre ellos y me dan su opinión, pero yo me voy a dormir mi siesta y se quedan opinando. Les preocupa su padre y me siento muy bien, tengo un equipo que son mis tres hijos que es maravilloso. Me juzgan mucho" comentó Raphael durante la rueda de prensa.Intentando ser discreto con algunos temas que todavía a día de hoy le cuesta hablar, el cantante reconoció que no se siente cómodo hablando del trasplante de hígado al que se sometió hace años: "Esas cosas son muy fuertes y me cuesta hablar todavía, pero lo he hecho y lo he hecho con el corazón en la mano".A pesar del gran éxito que ha conseguido y mantenido durante años, Raphel asegura que tiene un gran defecto que le impide disfrutar del cada momento y es que siempre está pasando en el futuro. "Yo para atrás ni para echar impulso, jamás, pero es una forma de ser mía que no sé si es buena o mala. Es mala porque no me deja disfrutar del éxito y esto es una cruel realidad. Yo estoy encima del escenario con miles de espectadores y estoy pensando en mañana, es muy cruel salir del escenario y sacarle defectos a todo" reconoció como uno de sus grandes defectos.