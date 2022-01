Puerto Rico niega colapso sanitario por récord de hospitalizados con covid

Fotografía de archivo de decenas de personas mientras reciben la vacuna de Moderna contra la covid-19 en el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

San Juan, 10 ene (EFE).- El secretario del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico, Carlos Mellado, negó este lunes que el sistema sanitario de la isla esté a punto de un colapso ante el aumento de hospitalizaciones por casos de la covid-19 que marcan un nuevo récord de 750.

En entrevista radial, Mellado afirmó que aunque han aumentado los pacientes ingresados —750 reportados este lunes—, la cifra está lejos de alcanzar la que se registró en junio pasado en términos de ocupación total de camas en instituciones hospitalarias.

"Si bien es cierto que tenemos 750 hospitalizaciones, y que van a aumentar, no hay un colapso de los hospitales", sostuvo Mellado en entrevista con la emisora WKAQ 580.

"He estado en constante comunicación con ellos (los hospitales). Tenemos un 54 % de hospitalizaciones de todo el renglón (de enfermedades). En junio teníamos un 64 % de todas las hospitalizaciones", detalló.

Los 750 hospitalizados reportados este lunes marcan un aumento de 18 frente a las registradas (732) el domingo, según detalla el DS en su portal de estadísticas de la covid-19.

De esas 732 hospitalizaciones, 650 camas de adultos estaban ocupadas por pacientes con la covid-19, mientras que habían 3.072 hospitalizados por otras condiciones, por lo que quedaban 3.147 camas disponibles.

De ese total, 83 eran pacientes en las unidades de cuidado intensivo por la covid-19 y 335 por otras condiciones, dejando 216 camas disponibles en esa área.

A su vez, el DS no reportó este lunes muertes por la covid-19, por lo que la cifra se mantiene en 3.373.