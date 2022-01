Pocos clientes de JPMorgan prevén que bitcóin alcance US$100.000

(Bloomberg) -- En la tierra de las criptomonedas, las apuestas a favor de que el bitcóin alcance los US$100.000 son rampantes. En Wall Street, no tanto.

Solo 5% de los clientes encuestados por JPMorgan Chase & Co. previeron que la moneda digital alcance antes de fines de 2022 los US$100.000. Sin embargo, más de 40% lo vio por encima de los US$60.000, donde estaba hace aproximadamente dos meses antes de que comenzara su última racha de descensos.

“No me sorprende la tendencia bajista de bitcóin”, dijo Nikolaos Panigirtzoglou, estratega del banco y autor de la nota de investigación que incluía la encuesta. “Nuestro indicador de posición del bitcóin basado en futuros de la criptomoneda parece sobrevendido”. Agregó que el valor justo de la moneda está entre US$35.000 y US$73.000, dependiendo de lo que los inversionistas supongan sobre su relación de volatilidad frente al oro.

El activo digital más grande por valor de mercado ha caído alrededor de un 40% desde que alcanzó un máximo de casi US$69.000 en noviembre. Aún así, incluso en medio de la turbulencia, muchos analistas han dicho que prevén que llegue a US$100.000 en el nuevo año. Eso bien puede suceder: la moneda tiene la capacidad de sorprender a los incrédulos una y otra vez, aunque los observadores del mercado están de acuerdo en que el camino hacia ese umbral puede ser más difícil con una Reserva Federal más restrictiva.

El último tramo a la baja en las criptomonedas está ocurriendo a medida que sube las probabilidades de que los formuladores de política puedan comenzar una serie de aumentos de tasas tan pronto como en marzo, y ese es solo uno de los varios pasos que están dispuestos a tomar para eliminar la liquidez. En tal entorno, las inversiones especulativas pierden su brillo. El índice Bloomberg Galaxy Crypto ha caído aproximadamente 13% para comenzar el año, mientras que el bitcóin ha registrado su peor comienzo de año desde sus primeros días.

El lunes, el bitcóin retrocedía hasta 6,3% para cotizar por debajo de los US$40.000 antes de recuperarse por encima de los $41.000.

Nota Original:

Only 5% of JPMorgan’s Clients See Bitcoin at $100,000 by Yearend

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.