Plaza financiera argentina baja por renovadas dudas acuerdo con FMI y tasas EEUU

BUENOS AIRES, 10 ene (Reuters) - Los activos argentinos cayeron el lunes por las intrigas que generan las prolongadas tratativas entre el Gobierno y el FMI en la renegociación de un millonario préstamo, al tiempo que el organismo advirtió sobre problemas para las economías emergentes ante una inminente alza de tasas en Estados Unidos.

La defensa argentina de su plan de gasto fiscal lo está poniendo en un nuevo curso de colisión con el Fondo, aunque analistas creen que el país sudamericano se verá obligado a cambiar su posición y cerrar un trato para evitar una crisis aún mayor.

"Argentina necesita cerrar un acuerdo y al FMI tampoco le conviene un 'default' así (...) Los bonos cotizan a nivel de 'default', pese a la gran reestructuración de 2020. Se necesita del acuerdo con el FMI, aunque Argentina diga que no quiere hacer un ajuste como se lo requiere", afirmó el economista Gabriel Caamaño.

Las economías emergentes deben prepararse para alzas de las tasas estadounidenses, dijo el FMI, advirtiendo que ciclos más rápidos de lo esperado de la Reserva Federal podrían sacudir a los mercados financieros y desencadenar salidas de capitales y una depreciación de sus monedas.

El banco central argentino (BCRA) viene de incrementar su tasa de referencia al 40%, en medio de una galopante inflación anualizada por arriba del 50% y una brusca tercera ola de coronavirus que hace temer sobre su impacto en la economía.

* La deuda extrabursátil cedió un 0,7% promedio, con un riesgo país del banco JP.Morgan que subía 17 unidades a los 1.819 puntos básicos hacia las 2000 GMT, retomando sus máximos en casi dos meses. Hay bonos que en solo seis rondas del 2022 ya perdieron alrededor del 7%.

* Argentina registró en 2020 un déficit primario del 6,5% del PIB debido a un fuerte aumento del gasto durante la pandemia de COVID-19, y tiene previsto bajarlo al 3,3% en 2022, después de que la economía inició un proceso de recuperación con un crecimiento de alrededor del 10% en 2021.

* "La intención de lograr un equilibrio fiscal recién en 2027 es una mala señal por los bonos en dólares y genera dudas con respecto a poder lograr un acuerdo con el FMI antes de marzo", dijo Roberto Geretto, economista del fondo Fundcorp.

* Agregó que "la suba de tasas del BCRA no parece que vaya a cambiar el panorama. No solo porque una tasa del 40% anual sigue estando por debajo de la inflación esperada, sino porque de poco sirve si no es parte un nuevo esquema macro acordado con el FMI".

* El país desembolsó en las últimas horas unos 700 millones de dólares por cupones de deuda, en un complejo primer trimestre de año con vencimiento ante el FMI por unos 4.000 millones de dólares y otros casi 2.000 millones con el Club de París, ante reservas líquidas del BCRA prácticamente nulas.

* El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires cayó un 0,78%, a 83.746,3 unidades por toma de utilidades como cierre provisorio, luego de ganar el 1,12% en la primera semana del año y tras liderar las inversiones del 2021 con un incremento del 63%.

* El Gobierno sudamericano y el FMI tienen diferencias para refinanciar unos 45.000 millones de dólares, básicamente por cómo reducir el abultado déficit fiscal, que el país sostiene que busca hacerlo sin afectar la recuperación económica y sin el ajuste que demanda el Fondo.

* Con control del BCRA desde la misma apertura, el peso mayorista se devaluó un 0,20%, a 103,49/103,50 por dólar, bajo la esperanza de al menos no ceder reservas en su intervención diaria. La entidad logró sumar unos 75 millones de dólares en esta puja por divisas, dijeron operadores.

* "El Gobierno se está quedando sin reservas líquidas propias pese (...), y los acontecimientos podrían precipitarse ante las incongruencias internas y un contexto internacional que empeoró por el resurgimiento de la pandemia y las alzas esperadas en tasas con menor liquidez ante la suba de inflación global. Así, la situación financiera local se muestra sumamente frágil", sostuvo Roberto Drimer, socio de VatNet Research.

* La debilidad de los activos se reflejó en el circuito cambiario alternativa, donde el bursátil "contado con liquidación" (CCL) perdió a 214,4 unidades y el "dólar MEP" bajó a 204,4, frente a un marginal ("blue") que avanzó ligeramente a 206 unidades.

* Analistas consultados por el BCRA aumentaron su estimación de inflación para el 2022 a 54,8%, unos 2,7 puntos porcentuales más que lo calculado previamente, según el sondeo REM mensual publicado por la entidad.

(Reporte de Jorge Otaola; Colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)