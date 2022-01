Pesar por la muerte de Bog Saget, cuya causa aún no ha sido determinada

El cuerpo del actor, de 65 años, está ya en manos del centro de medicina legal del condado de Orange, que debe determinar la causa de su muerte, según informaron hoy medios de Orlando. Foto de archivo. EFE/EPA/NINA PROMMER ALTERNATIVE CROP

Miami, 10 ene (EFE).- Los compañeros de profesión del actor y presentador de televisión Bob Saget, hallado muerto este domingo en un hotel en Orlando (Florida), inundaron este lunes las redes sociales con mensajes de pesar y elogios para quien fue "Danny Tanner" en las series "Full House" y "Fuller House".

El cuerpo del actor, de 65 años, está ya en manos del centro de medicina legal del condado de Orange, que debe determinar la causa de su muerte, según informaron hoy medios de Orlando.

La Oficina del Alguacil de ese condado del centro de Florida, al anunciar que sus agentes habían encontrado muerto al actor en el hotel Ritz Carlton de Orlando, indicó este domingo que no había señales de delito o de consumo de drogas.

Saget, casado con Kelly Rizzo y padre de tres hijos, estaba realizando una gira con un espectáculo de humor por distintas ciudades de Florida y el sábado había colgado un mensaje en Instagram en el que decía haber encontrado una "nueva voz" como cómico y estar feliz por ello.

"He regresado al humor como cuando tenía 26 años", escribió quien fuera presentador del programa "America's Funniest Home Videos" desde 1989 a 1997.

No solo la familia de Saget se declaró "devastada" por la muerte del actor en un mensaje en el que pidió respetar su intimidad y recordar el amor y la risa que él llevó a la gente.

John Stamos, que trabajó con Saget en "Full House" (1987-1995), se declaró "roto" y "abatido" por la muerte del actor, al que dijo "querer mucho", mientras Candace Cameron Bure, que hizo de la hija menor del viudo Danny Tanner, afirmó que fue uno de "los mejores seres humanos" que ha conocido.

Mary-Kate y Ashley Olsen, que se repartieron el papel de Michelle Tanner on "Full House", lo recordaron como "el hombre más cariñoso, compasivo y generoso" y expresaron su tristeza por su fallecimiento.

En su cuenta para América Latina en Twitter, la plataforma Netflix, que produjo la secuela "Fuller House", que estuvo cuatro años en cartel y finalizó en 2020, escribió: "Gracias por enseñarnos tanto ???? hasta siempre, Bob Saget".

"En un ámbito a menudo despiadado él no era solo divertidísimo, sino lo que es más importante aun, bondadoso", sostuvo el actor Richard Lewis.

Esas cualidades de Saget fueron resaltadas también por Kat Dennings, que trabajó con él en "Raising Dad", y Jon Stewart, que lo describió como "el más gracioso y el más amable", y otros muchos actores y comediantes.

Algunos medios recordaron que el 31 de diciembre Saget reaccionó a la muerte de la actriz y humorista Betty White, la popular "chica de oro" que este mes hubiera cumplido 100 años, con unas palabras que ahora parecen premonitorias.

"Ella siempre dijo que el amor de su vida era su esposo, Allen Ludden, a quien perdió en 1981. Bueno, si las cosas funcionan según el diseño de Betty, en el más allá, se reunirán", escribió Saget.

"No sé qué pasa cuando morimos, pero si Betty dice que puedes estar con el amor de tu vida, entonces felizmente le dejo esto a Betty", agregó.