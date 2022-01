"Perú vive un boom agroexportador", afirma el ministro de Comercio Exterior

Un empleado recoge arándanos en Olmos (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Arias

Lima, 10 ene (EFE).- El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roberto Sánchez Palomino, afirmó este lunes que su país vive un auténtico "boom agroexportador" con cifras récord que ya superan los datos prepandemia, síntoma de su "estabilidad macroeconómica".

"Estamos viviendo un boom agroexportador, las regiones del país están sintiendo que el mundo demanda sus productos agrícolas", declaró el ministro en una comparecencia en la que hizo un balance de lo acaecido en 2021 y habló de lo que se espera para este nuevo año.

Según Sánchez, en estas cifras se puede ver la "estabilidad macroeconómica" , ya que "se ha llegado al 30 %, aumentando a las del año 2020 e incluso superando a las exportaciones de 2019".

Perú se ha consolidado este año como líder en Latinoamérica como país con mayor porcentual de exportaciones no tradicionales, es decir, aquellas que no son minerales o hidrocarburos, al alcanzar el pasado septiembre un récord de casi 1.600 millones de dólares.

El país es, por ejemplo, líder mundial en la producción de arándanos, y cerró 2021 con exportaciones de este producto un 120,8 % más altas que las registradas en septiembre de 2019. Los envíos de aguacates, espárragos o quinoa también forman parte de la cesta de alimentos que el país andino manda al mundo.

"Nos encontramos en un grandioso momento lleno de oportunidades para seguir trabajando", dijo el ministro.

En ese sentido, el objetivo del ministro para el próximo año es ampliar las estrategias institucionales para llegar al pequeño productor y darles impulso internacional, e indicó que la Segunda Reforma Agraria que pretende llevar a cabo el Gobierno del presidente Pedro Castillo tiene este espíritu.

ESFUERZOS PARA REACTIVAR EL TURISMO

Sánchez se mostró mucho menos positivo frente a los datos del turismo, sector duramente castigado por el brote de covid y el cierre de fronteras internacionales.

Antes de la pandemia hasta cuatro millones de turistas internacionales visitaban Perú y con el covid este número bajó a 400.000, igualmente el turismo interior también disminuyó por cuatro su número habitual.

"Nos mostramos preocupados de forma muy sensible al hablar del sector turismo", reconoció este lunes Sánchez Palomino.

La bajada drástica de turistas ha impactado negativamente a la economía del país, dando lugar a pérdidas de empleo en una cadena tan diversa como la de este sector: agencias de viajes, porteadores, restaurantes, hoteles, transportes o guías turísticos se han visto gravemente afectados.

El sector turístico fue la tercera actividad en aportación al producto interior bruto (PIB) de Perú en 2019.

Para tratar de mejorar este panorama el país está impulsando planes con las comunidades locales para reactivar el sector y el ministro anunció que se plantean incorporar incentivos tributarios.

"Creemos y estamos evaluando con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Mesa Ejecutiva del Turismo, un paquete de incentivos tributarios, que puedan acompañar este esfuerzo del sector", declaró Sánchez.

El ministro explicó que desde agosto se han tomado medidas urgentes ya que existía "una voluntad institucional de trabajar de forma articulada", y se establecieron mesas de negociación con siete ministerios y juntando al sector público y privado.

Además en esta segunda mitad del año 2021 se han llevado a cabo programas de créditos para ayudar a 1010 pymes turísticas por valor de 78 millones de soles y reactivar así el sector.

Los guías turísticos y el gremio de la artesanía también han sido ayudados con diferentes planes que buscan paliar la pobreza que ha dejado la pandemia en el país.