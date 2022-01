Paraguay registra 3.079 casos nuevos y once fallecimientos por la covid-19

Reflejo de un trabajador de la salud en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Clínicas hoy, en San Lorenzo (Paraguay), en una fotografía de archivo. EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 10 ene (EFE).- Paraguay registró este lunes 3.079 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en una jornada en la que fallecieron once personas a causa de esta enfermedad, según el informe diario del Ministerio de Salud del país suramericano.

De las 9.922 muestras analizadas, 3.079 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 477.542 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 16.684.

En esta jornada murieron once personas de las cuales cuatro no estaban vacunadas, dos tenían las dosis incompletas y cinco contaban con el cuadro de vacunación completo.

Asimismo, 59 personas se encuentran en tratamientos intensivos.

Paraguay afronta su "tercera ola" de covid-19 tras el aumento consecutivo de casos en varios departamentos (provincias) durante las últimas semanas.

El 27 de diciembre, las autoridades sanitarias del país sudamericano confirmaron los tres primeros casos de la variante Ómicron del coronavirus SARS-Cov-2.

La doctora Sandra Irala, directoria de Vigilancia de la Salud, comunicó, en su comparecencia ante la prensa, que las muestras analizadas correspondían a "casos importados relacionados a viajeros que retornaron al país en fechas próximas".

La experta mostró su "preocupación" por la posible coexistencia en Paraguay de las variantes delta -que actualmente predomina en el país suramericano- y la Ómicron -que acaba de ser detectada-.

Además, Paraguay modificó este lunes sus requisitos de ingreso al país y exigirá un test PCR negativo a todos los extranjeros que quieran ingresar, con excepción de los que provienen del Mercosur (bloque que también integran Argentina, Brasil y Uruguay) y los países limítrofes.

Aparte de la exigencia de PCR negativo, se exigirá el certificado de vacunación completo a todos quienes quieran ingresar -salvo a aquellos quienes viven en ciudades fronterizas.

Según el ultimo registro de vacunación del 7 de enero un total de 3.489.018 personas han recibido al menos una dosis de la vacunas mientras que 3.002.843 han completado el cuadro de vacunación.