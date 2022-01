Ómicron enfila baterías contra el transporte aéreo y Chile aplica la cuarta vacuna

Una mujer realiza el examen PCR de la covid19, en un centro de salud de Río de Janeiro, este 10 de enero de 2021. EFE/Antonio Lacerda

Redacción América, 10 ene (EFE).- La variante ómicron de la covid-19 no detiene su avance en América y ocasiona enormes dificultades por la cancelación de vuelos, al tiempo que algunos países vuelven a implementar restricciones para atajar el virus y otros, como Chile, buscan afrontar la situación con una cuarta dosis de la vacuna.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), América registra 111,3 millones de contagios y 2,4 millones de muertes, mientras que Europa la supera en aproximadamente 30.000 casos, pero contabiliza 1,6 millones de fallecimientos.

OLA DE CASOS Y VUELOS CANCELADOS EN BRASIL Y COLOMBIA

El panorama de este inicio de semana en Brasil puede resumirse en un aumento de contagios no visto en medio año y muchos vuelos cancelados.

Según el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, su país se prepara para una explosión de contagios como ocurre en España, Reino Unido y Francia.

La ómicron también está empezando a afectar a la frágil actividad económica del país, en especial al sector aéreo, pues aerolíneas como Latam y Azul han cancelado decenas de vuelos nacionales e internacionales ante el aumento de las bajas de sus tripulantes.

Colombia también afronta problemas por la cancelación de vuelos cuando miles de personas buscan regresar a casa tras el final de las fiestas navideñas.

El director de la Aeronáutica Civil, Jair Fajardo, dijo que las aerolíneas han cancelado 138 vuelos con origen o destino a Colombia durante el puente de Reyes (del sábado a este lunes) debido al alto número de contagios de tripulantes.

El incremento de los contagios llevó al presidente Iván Duque a pronosticar que el país puede llegar a los 40.000 casos diarios, lo que supondría un récord desde que comenzó la pandemia.

DE LA CUARTA DOSIS A NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS

Ante la situación y buscando una forma de contener a esa variante, Chile se convirtió este lunes en el segundo país, después de Israel, en empezar a aplicar la cuarta dosis de la vacuna anticovid.

Los primeros que están recibiendo la segunda dosis de refuerzo son las personas inmunodeprimidas, aunque desde el 7 de febrero se extenderá a los mayores de 55 años que hayan cumplido seis meses desde su anterior inyección.

Por su parte, el avance de ómicron llevó al Gobierno de Costa Rica a anunciar el regreso de medidas restrictivas a la movilidad y la operación de comercios.

"Hemos decidido retomar una serie de medidas para lograr mitigar el avance de la variante ómicron, entendiendo que como costarricenses a nadie le genera placer este tipo de medidas, pero también entendiendo la necesidad de protección", declaró el presidente Carlos Alvarado.

El Gobierno anunció que entre el 11 y el 23 de enero estará prohibida la circulación de vehículos y la operación de comercios entre las 22.00 y las 05.00 horas. En este periodo también estarán prohibidos los eventos masivos de carácter deportivo y cultural, que se podrán realizar pero sin público, mientras que se permitirán los cines y las actividades académicas y religiosas, pero con límites de aforo.

CARNÉ DE VACUNACIÓN Y PRUEBAS NEGATIVAS

Entre tanto, las autoridades ecuatorianas determinaron que la presentación del carné de vacunación será obligatoria para acceder a servicios de transporte para mayores de 5 años.

Las sanciones por el incumplimiento de la medida podrán alcanzar hasta los cuatro Salarios Básicos Unificados (SBU), que equivalen a 1.700 dólares y se aplicarán a las operadoras de transporte.

Y Paraguay modificó sus requisitos de ingreso al país y exigirá en adelante una prueba PCR negativa a los extranjeros, con excepción de los que provienen del Mercosur (bloque que también integran Argentina, Brasil y Uruguay) y los países limítrofes.

Además de la exigencia de PCR negativo, se pedirá el certificado de vacunación completo a quienes quieran ingresar, salvo a aquellos que viven en ciudades fronterizas.

EN MARZO, UNA VACUNA DE PFIZER CONTRA ÓMICRON

Por el lado de las noticias positivas, la farmacéutica estadounidense Pfizer dijo que espera tener en marzo una nueva vacuna contra la covid-19 que mejore la protección contra la ómicron.

El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, explicó que aún no está claro si este nuevo producto será necesario, pero dijo que su empresa ya está comenzando a fabricar las primeras dosis dado que algunos países quieren disponer de ellas cuanto antes.

"La esperanza es que logremos algo que tenga una protección mucho mejor, en particular contra las infecciones, porque la protección contra hospitalizaciones y enfermedad grave ahora mismo es razonable con las vacunas actuales, siempre que se haya administrado la tercera dosis", dijo Bourla.

LÓPEZ OBRADOR SE HARÁ PRUEBA ANTE RIESGO DE CONTAGIO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se hará una prueba tras presentar síntomas de gripe, una semana después de haber estado en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo por covid el viernes pasado.

"Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe", dijo hoy el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, después de que el viernes anterior se negara a realizarse el test porque no presentaba síntomas. El mandatario ya tuvo la enfermedad hace un año.

A quien ya le fue confirmado el contagio es al canciller boliviano, Rogelio Mayta, cuyo país reportó un incremento del 77 % de casos como consecuencia de la variante ómicron.

Mayta, que ya se había contagiado hace un año, dio positivo tras participar en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Argentina.

Bolivia atraviesa por la cuarta ola de contagios que comenzó a finales de octubre y la anterior semana alcanzó los niveles históricos más altos de la pandemia con jornadas con más de 11.000 casos diarios. El Gobierno informó que en la última semana se registró un incremento de 77 % en los casos de la covid-19 respecto al periodo anterior.