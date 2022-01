Nasdaq 100 borra pérdidas tras surgimiento compradores en caída

(Bloomberg) -- Las acciones se recuperaron a medida que surgieron compradores en caída para mitigar una venta masiva de cinco días, la racha de pérdidas más larga desde septiembre.

Después de retroceder alrededor de un 2%, el S&P 500 eliminó casi por completo sus pérdidas, impulsado por señales de que la ola provocada por la variante ómicron podría estar alcanzando su pico en Nueva York. El Nasdaq 100 subió después de que el indicador de gigantes como Apple Inc. y Microsoft Corp. cayera hasta un 8,5% desde su récord de noviembre. Los inversionistas se han mostrado nerviosos a medida que la Reserva Federal se prepara para subir las tasas y el virus resurgente amenaza el crecimiento económico.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,1% a las 16:00, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,1%

El promedio industrial Dow Jones cayó 0,5%

El índice MSCI World bajó 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,1%

El euro cayó 0,3% a US$1,1327

La libra esterlina sufrió pocos cambios a US$1,3579

El yen japonés subió 0,3% a 115,25 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años tuvo pocos cambios en 1,77%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó un punto básico al -0,03%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico al 1,19%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,6% a US$78,40 el barril

Los futuros del oro subieron 0,2% a US$1.801 la onza

