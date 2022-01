Muere a los 65 años Bob Saget, actor de "Full House"

Fotografía de archivo del actor estadounidense Bob Saget, quien falleció este domingo a los 65 años. EFE/Nina Prommer

Los Ángeles (EE.UU.), 9 ene (EFE).- El actor estadounidense Bob Saget, muy conocido por interpretar al padre de la comedia televisiva "Full House" (1987-1995), falleció este domingo a los 65 años.

Saget (Filadelfia, EE.UU., 1956) murió en un hotel de Orlando (EE.UU.) donde fue encontrado sin vida por las autoridades, señaló la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida.

Todavía no se sabe la causa de su fallecimiento, pero la oficina del sheriff de ese condado aclaró que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar.

Saget había actuado la noche anterior en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall (Jacksonville, EE.UU.) como parte de su gira de monólogos.

Después de ese espectáculo de comedia, el actor publicó un mensaje en Twitter con una foto suya en la que decía que le había encantado su show de esa noche y en el que daba las gracias a su público.

Con una larga trayectoria dedicada al humor, Saget fue muy popular por su papel del padre viudo Danny Tanner en la gran familia televisiva de "Full House".

En el reparto de esta famosa serie de comedia también aparecían otros intérpretes como John Stamos, Lori Loughlin y las hermanas Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen (se alternaban dando vida a la hija más pequeña de la casa).

Tras los casi 200 episodios de "Full House", Saget también participó como Danny Tanner en la serie de Netflix que le dio continuidad, "Fuller House" (2016-2020).

En Estados Unidos, Saget fue asimismo muy conocido por ser el presentador del programa televisivo de humor "America's Funniest Home Videos" entre 1989 y 1997.

Además, Saget tuvo una larga trayectoria como monologuista y cómico que le llevo a recorrer el país con sus espectáculos.

En la pequeña pantalla también fue la voz en el futuro de Ted Mosby (Josh Radnor en la pantalla) que narraba la popular comedia "How I Met Your Mother" (2005-2014).

Detrás de las cámaras, Saget fue director de varias películas de humor como "Dirty Work" (1998), el falso documental "Farce of the Penguins" (2006) o "Benjamin" (2019).

Numerosas figuras del cine y la televisión compartieron en las redes sociales su dolor por el fallecimiento del actor.

"Estoy destrozado. Estoy destruido. Estoy en completo y total shock. Nunca tendré un amigo como él. Te quiero mucho, Bobby", escribió en Twitter John Stamos sobre quien fue su compañero en "Full House".