Mejorar educación y prevenir violencia, las deudas de Honduras con la niñez

Tegucigalpa, 10 ene (EFE).- Una educación y salud de calidad y con mayor cobertura, prevenir la violencia y garantizar un empleo digno a los jóvenes son algunas de las asignaturas pendientes en Honduras, dijo este lunes el director en el país de la ONG Plan Internacional, George Redman.

En entrevista con Efe, en Tegucigalpa, Redman indicó que mejorar la cobertura y la calidad de la educación es una de las deudas que tiene Honduras con la niñez.

"Más allá del cierre de las escuelas por la pandemia, hay una deuda acumulada desde hace muchos años de una baja subinversión en el sistema educativo y hace falta realmente una inversión fuerte para mejorar la cobertura y la calidad del sistema", subrayó.

En 2019 más de 900.000 menores hondureños estaban fuera del sistema educativo, cifra que al cierre de 2021 llegó a casi dos millones de niños y jóvenes, según datos divulgados por universidades de Honduras y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

"En el área urbana es posible que los niños tengan acceso a educación virtual, pero sabemos que en la rural hay muchos niños y niñas que desde que empezó la pandemia, no han tenido una educación de calidad", lamentó Redman.

Honduras tiene una generación de niños y adolescentes que "ha perdido casi dos años de educación, un tema de suma preocupación que requiere medidas especiales” añadió.

La mayoría de los centros educativos de Honduras, que permanecen cerrados desde mediados de marzo de 2020 por la pandemia de la covid-19, carecen de una infraestructura adecuada y acceso a servicios públicos, como el agua, según organismos y docentes.

EDUCACIÓN SEXUAL, CLAVE PARA PREVENIR EMBARAZOS TEMPRANOS

En Honduras hace falta promover los servicios de salud sexual y reproductiva de las niñas para prevenir embarazos que, para este grupo de edad, son de gran riesgo para su salud y las aleja de las aulas, señaló Redman.

"El sistema de salud para la niñez tiene también una deuda acumulada desde hace muchos años", indicó el responsable de Plan Internacional en el país centroamericano.

Honduras, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, tiene una tasa de embarazos infantiles del 34 %, según la ONG internacional.

"Sabemos que hay muchos embarazos en adolescentes que son el resultado de abusos sexuales", resaltó Redman.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA y EMPLEO DIGNO

Las autoridades hondureñas deben acabar con la violencia y los abusos que afectan a los niños y adolescentes, que representan el 30 % de los 9,5 millones de habitantes del país, añadió.

"Sabemos también que los índices, aunque no hay cifras completas, de violencia y abusos en el hogar son preocupantes", apuntó el diplomático, quien afirmó que es necesario fortalecer la denuncia, la investigación y la sanción de estos delitos.

A su juicio, asegurar un empleo digno para los jóvenes es uno de los "grandes desafíos" de Honduras, donde "no hay muchos cambios" sobre todo en el subempleo invisible (por ingresos) y visible (por horas trabajadas) en la última década.

La tasa de subempleo en Honduras aumentó entre 2009 y 2019 en más de un millón de personas, hasta alcanzar los 2,4 millones de subempleados, lo que supone el 63 % de la población económicamente activa, según cifras de la Universidad Nacional Autónoma del país.

POBREZA INCENTIVA LA MIGRACIÓN

Otro tema que le preocupa a Plan Internacional es la pobreza que afecta a más del 60 % de la población en Honduras, un problema que obliga a muchos hondureños a abandonar su país, agregó.

"La gente no sale si tiene opción de vida en el país", explicó Redman, quien indicó que la falta de educación y salud, la violencia y el desempleo son indicadores relacionados con la pobreza que "motivan la migración".

La ONG considera que el nuevo gobierno de Honduras, que encabezará la izquierdista Xiomara Castro, tendrá la tarea de fortalecer la inversión en educación y salud, para mejorar "la calidad" de esos servicios.

El país también debe fortalecer la prevención de la violencia a través de "campañas masivas de cero tolerancia" a cualquier situación de abuso y agresiones contra la niñez.