Mayor cripto fortuna mundial comenzó en juego de póquer amistoso

(Bloomberg) -- El Gran Premio de Abu Dabi atrae cada año a príncipes, estrellas de cine y deportistas de fama mundial a la isla de Yas, el centro de entretenimiento ubicado a unos 30 minutos del centro de la ciudad.

Entre ellos, el mes pasado, se encontraba una figura que está experimentando un ascenso insólito: un ex hamburguesero de McDonald’s y desarrollador de software que, prácticamente de la noche a la mañana, se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo: el pionero de las criptomonedas Changpeng Zhao.

CZ, como es conocido por los criptófilos, se está convirtiendo rápidamente en un elemento fijo en los Emiratos Árabes Unidos, reuniéndose con la realeza en Abu Dabi, que está ansiosa por llevar su plataforma Binance al país, según personas con conocimiento de la situación. Adquirió un apartamento en Dubái y ha organizado cenas cerca del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y en la isla Palm Jumeirah de la ciudad, lo que lo convierte en la personalidad más destacada de la floreciente escena criptográfica del país.

En una región conocida por su vertiginosa riqueza, Zhao, de 44 años, encaja perfectamente: su patrimonio neto es de US$96.000 millones, según el índice Bloomberg Billionaires. Es la primera vez que Bloomberg calcula su fortuna, que supera a la persona más rica de Asia, Mukesh Ambani, y compite con titanes tecnológicos como Mark Zuckerberg y los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin.

La fortuna de Zhao podría ser mucho mayor, ya que la estimación de la riqueza no considera sus posesiones personales de criptomonedas, que incluyen bitcóin y el token de su propia empresa. Binance Coin, ahora llamada BNB, se disparó alrededor de un 1.300% el año pasado.

El éxito de Binance subraya las enormes riquezas que se están creando en el criptoverso sin restricciones, incluso con los recientes descensos, pero la controversia ha girado en torno a la empresa.

Desterrada de China, donde se fundó, la empresa se enfrenta a investigaciones regulatorias en todo el mundo. El Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos están investigando si una entidad que controla Zhao, Binance Holdings Ltd., es un conducto para el lavado de dinero y la evasión de impuestos, según personas con conocimiento del asunto. Portavoces del Departamento de Justicia y del Servicio de Impuestos Internos declinaron hacer comentarios.

El futuro de Binance puede depender de si puede reconciliarse con los reguladores del mundo y encontrar un lugar acogedor para establecer su sede.

Por ahora, sin embargo, el dinero está entrando a raudales.

Binance generó al menos US$20.000 millones de ingresos el año pasado, según un análisis de Bloomberg de su volumen de operaciones y comisiones. Eso es casi el triple de lo que los analistas de Wall Street esperan que Coinbase Global Inc., una firma que cotiza en bolsa con un valor de mercado de US$50.000 millones, recaude en 2021.

“Coinbase podría parecer el gorila de 800 libras desde una perspectiva estadounidense, pero Binance es significativamente más grande”, dijo el analista de DA Davidson & Co. Chris Brendler.

Zhao declinó hacer comentarios para este artículo, y Binance cuestionó la exactitud de las estimaciones de Bloomberg sobre el valor de mercado de la empresa y su patrimonio neto.

“Las criptomonedas todavía están en su etapa de crecimiento”, dijo Binance en un comunicado. “Son susceptibles a mayores niveles de volatilidad. Cualquier número que escuche un día será diferente del número que escuche al día siguiente”.

Un mes antes de ver a las estrellas de Fórmula 1 Lewis Hamilton y Max Verstappen competir en el circuito de Yas Marina, Zhao habló en el Bloomberg New Economy Forum en Singapur, donde desgranó las cifras detrás del meteórico ascenso de la firma que creó en 2017.

En un lapso reciente de 24 horas, Binance realizó US$170.000 millones en transacciones. En un día realmente lento, dijo, son alrededor de US$40.000 millones, y eso es más que los apenas US$10.000 millones dos años antes.

En el mundo de las criptomonedas, estas cifras son gigantescas. Binance facilita de forma rutinaria tantas transacciones como las siguientes cuatro mayores bolsas combinadas.

Cuando Erik Schatzker, de Bloomberg, le preguntó al multimillonario por su riqueza durante la entrevista de noviembre en Singapur, Zhao se mostró reticente. “No me importa la riqueza, el dinero, las clasificaciones”, dijo.

El delgado empresario de criptomonedas, con gafas sin montura y una corbata a rayas ligeramente exagerada, agregó que esas cuestiones son una distracción y que está dispuesto a regalar casi toda su fortuna antes de morir.

Está por ver si Zhao puede conservar lo que ha ganado, y tiene muchos motivos para estar preocupado por el crecimiento desenfrenado de su empresa.

Además de la investigación del Departamento de Justicia y del Servicio de Impuestos Internos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) está investigando la posible manipulación del mercado y el uso de información privilegiada dentro de Binance, y si permitió ilegalmente a los clientes estadounidenses comerciar derivados vinculados a las criptomonedas, según personas familiarizadas con el asunto. La CFTC declinóhacer comentarios.

Binance también ha sido objeto de advertencias a los consumidores en el Reino Unido, Japón y Alemania, entre otros países. El 30 de diciembre, un regulador de valores canadiense reprendió a la empresa por informar a los usuarios de su plataforma de negociación que estaba autorizada a seguir operando en el país cuando todavía no cuenta con un registro para hacerlo.

Un portavoz de Binance dijo que la compañía está “trabajando con reguladores de todo el mundo y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento”.

Zhao ha dicho que da la bienvenida, y quiere, la regulación.

“No soy un anarquista”, dijo en el foro de Bloomberg. “No creo que la civilización humana esté lo suficientemente avanzada como para vivir en un mundo sin reglas”.

Las fortunas construidas sobre criptografía se han disparado junto con el valor de los tokens digitales, que ascendían a US$2.09 billones al 7 de enero, frente a los US$135.000 millones de hace tres años.

Zhao, ciudadano canadiense, nació en la provincia china de Jiangsu. Su padre, profesor universitario, se exilió al campo durante la Revolución Cultural y, cuando tenía 12 años, trasladó a la familia a Vancouver.

Expuesto a la tecnología a una edad temprana, Zhao estudió posteriormente informática y acabó consiguiendo puestos de trabajo en el ámbito de las finanzas en Tokio y Nueva York, incluido un período de cuatro años en Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

Su camino hacia las cripto riquezas comenzó en Shanghái en 2013 durante una partida amistosa de póquer con Bobby Lee, entonces director ejecutivo de BTC China, y el inversionista Ron Cao, quienes lo animaron a invertir el 10% de su patrimonio en bitcóin.

Tras pasar un tiempo estudiándolo, se lanzó y acabó vendiendo su apartamento por bitcóin. En 2017, fundó Binance (una combinación de las palabras binario y finanzas) y rápidamente floreció hasta convertirse en una potencia de las criptomonedas. Zhao incluso se tatuó el logotipo de la empresa en el brazo.

