López Obrador ve "imprudente" no enviar representante a investidura de Ortega

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 10 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este lunes que sería "imprudente" que su Gobierno no enviara ningún representante a la toma de posesión de Daniel Ortega que este lunes inicia su quinto periodo presidencial bajo acusaciones de fraude.

“Todavía no se decide. ¿Cuándo es la toma de posesión? ¿Hoy? No sabía. Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, y no queremos ser imprudentes”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Reiteró que “sí (sería una imprudencia no enviar representante) porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia”, puntualizó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el domingo que Martín Borrego, director de América del Sur, acudiría a investidura presidencial nicaragüense.

Sin embargo, poco después y a escasas horas de la ceremonia de toma de posesión, la SRE anunció la cancelación de la participación de México, luego de que el director regional de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, censuró la decisión.

"Ningún funcionario de la cancillería mexicana acudirá a la toma de protesta en Nicaragua. Tenemos la reunión de embajadores y cónsules", se indicó en un chat.

Sin embargo, este lunes, en su conferencia, López Obrador informó que será Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua, quien represente al país en la ceremonia de investidura.

De una vez lo voy a decir, él es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del Gobierno de Nicaragua porque va a ser embajador en Nicaragua (...) Guillermo Zamora, por cierto periodista", anunció.

También esta mañana, el mandatario dijo que hará una gira por Centroamérica en 2022, aunque no habló sobre la posibilidad de que dentro de su recorrido visite Nicaragua.

“No queremos pleito con nadie, México siempre ha buscado la conciliación y por eso nos tienen confianza, por eso hasta se le pide a México que actúe como intermediario en conflictos internacionales”, dijo.

Daniel Ortega, exguerrillero sandinista, de 76 años, asumirá este lunes su nuevo mandato de cinco años en un acto que se celebrará en la Plaza de la Revolución, en Managua, tras unas elecciones que estuvieron marcadas por el encarcelamiento de los principales aspirantes de la oposición.

Ortega se encuentra en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

El líder sandinista, cuyo nuevo mandato no ha sido reconocido por el grueso de la comunidad internacional, podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.