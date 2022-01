López Obrador se hará prueba covid tras aparecer agripado

Fotografía de archivo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ Madla Hartz

Ciudad de México, 10 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que se hará una prueba covid tras presentar síntomas de catarro, una semana después de haber estado en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo el viernes.

A López Obrador se le notó una voz raspada durante su intervención en la mañana de este lunes, algo que llamó la atención de los periodistas, quienes le preguntaron sobre su salud.

“Sí… amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”, minimizó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El viernes pasado, el presidente mexicano se negó a realizarse el test, según aclaró, porque no presentaba síntomas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lo contrario.

“No tengo síntomas, la verdad es que estoy muy bien (...) cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba”, señaló el mandatario la semana pasada.

Pese a la sospecha de contagio, el presidente López Obrador no tenía puesta una mascarilla y continuó su intervención matutina junto con el procurador (fiscal) del consumidor Ricardo Sheffield, que tampoco usó cubrebocas.

El mandatario ya ha pasado antes por la enfermedad, en enero de 2021.

Actualmente el jefe de Estado mexicano cuenta con una dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca.

México vive una oleada de contagios tras las Navidades, y el pasado viernes registró 28.023 nuevos positivos, con lo que llegó a un total de 4.083.118 y se mantiene como el decimosexto país en el mundo en número de infecciones confirmadas.

La cifra de contagios es la segunda mayor en un día desde el 18 de agosto de 2021 cuando se registraron 28.953.

Además, el país superó el viernes la cifra de los 300.000 muertos oficiales por la covid-19.

Sobre el avance de ómicron, López Obrador insistió en que “no tiene la misma peligrosidad” y que “no se refleja en hospitalizaciones, y lo más importante: en fallecimientos”.