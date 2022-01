Lista completa de ganadores de la deslucida e irreconocible 79º edición de los Globos de Oro

MADRID, 10 (CHANCE)



Sin celebrities, ni alfombra roja, ni público, ni retransmisión televisada... y ni siquiera sin ceremonia de entrega (aunque fuese de modo virtual). Así ha sido la 79º edición de los Globos de Oro, tradicional antesala de los Oscar que, sin embargo, vive sus horas más bajas y ha sido completamente ignorada por Hollywood.



Entre acusaciones de racismo por la falta de personas de color entre sus miembros y de corrupción - después de que se filtrase el viaje de lujo que la productora de 'Emily in París' pagó a la capital del Sena para visitar el rodaje de la serie y 'ganarse el favor' de la HFPA - la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha celebrado la edición más deslucida, 'triste' e irreconocible de su historia, que será recordada como la Gala de Twitter; y ni siquiera, ya que la muerte del actor Bob Saget, recordado por su papel en 'Padres forzosos', eclipsó totalmente la gala, que pasó 'prácticamente desapercibida' en redes sociales.



Sin embargo, 'the show must go on' y por ello, la cuenta oficial de Twitter de los Globos de Oro dejaba clara su consigna minutos antes de comenzar la entrega de premios: "Las cosas pueden verse un poco diferentes este año, ¡estamos aquí para celebrar y aplaudir algunos talentos enormes que comienzan ¡AHORA!". Una gala en la que arrasaron 'The Power of the Dog', 'West Side Story' y la serie 'Succession' y en la que España se fue de vacío, ya que ni Javier Bárdem - nominado a Mejor Actor de Drama - ni 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar - que optaba a Mejor Película en habla no inglesa y a Mejor Banda Sonora para Alberto Iglesias - consiguieron la estatuilla.



'The Power of the dog' - que ya suena como favorita a los Oscar - se ha convertido en la ganadora a Mejor Película Dramática y su directora, Jane Campion, se ha alzado con el Globo de Oro a Mejor Dirección. Además, Kodi Smit-McPhee se ha hecho con el premio a Mejor Actor de Reparto en una Película Drama por su papel en el aplaudido western.



'West Side Story', dirigida por Steven Spielberg, ha logrado el Globo de Oro a Mejor Película, Musical o Comedia, además de los galardones a Mejor Actriz de Musical o Comedia para Rachel Zegler, y a Mejor Actriz de Reparto de Musical o Comedia para Ariana DeBose.



Continuando con las estatuillas en la categoría de interpretación, Andrew Garfield - nominado en tres ocasiones - se ha hecho con el premio a Mejor actor en una comedia o musical por su papel en 'tick... tick... BOOM!', de Lin-Manuel Miranda. Nicole Kidman, por su parte, ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actriz en un Drama Cinematográfico por 'Being the Ricardos', mientras que Will Smith se ha hecho con el de Mejor Actor de Drama - primero de su carrera - por su interpretación de padre de Venus y Serena Williams en 'Rey Richard: una familia ganadora' (arrebatándole la estatuilla a Javier Bardem).



'Belfast', de Kenneth Branagh y que partía como una de las favoritas con siete nominaciones, solo se ha hecho con el premio a Mejor Guión.



'Encanto', la nueva película de Disney sobre una familia que vive en un lugar encantado en las montañas de Colombia, se ha hecho con el Globo de Oro a Mejor Película Animada, mientras que la japonesa 'Drive My Car' ha sido elegida como Mejor Película en Lengua No Inglesa (categoría en la que estaba nominada la última cinta de Almodóvar, 'Madres paralelas').



Hans Zimmer por 'Dune' ha logrado el de Mejor Banda Sonora Original, categoría a la que también optaba el español Alberto Iglesias por 'Madres Paralelas'. En cuanto a Mejor Canción, el galardón ha sido para Billie Eilish por 'No Time To Die', de la última película de James Bond.



En la categoría de Televisión, 'The Underground Railroad' se ha hecho con el Globo de Oro a la Mejor miniserie o Película para TV, mientras que Kate Winslet ha ganado la estatuilla a Mejor Actriz por 'Mare of Easttown' y Michael Keaton la de Mejor Actor por 'Dopesick'.



Después de arrasar en las nominaciones, 'Succession' - que trata sobre la pelea familiar de un poderoso hombre de los medios de comunicación - ha ganado el premio a la Mejor Serie Dramática de Televisión, mientras que sus protagonistas Sarah Snook y Jeremy Strong se han alzado con los Globos de Oro a Mejor Actriz de reparto y Mejor Actor respectivamente.



Mientras, Michaela Jaé (Mj) Rodríguez ha hecho historia al ganar el Premio a Mejor Actriz en un Drama de Televisión por su papel en 'Pose', siendo la primera actriz transgénero en ganar un Globo de Oro. O Yeong-su, se ha hecho con la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por 'El juego del calamar'.



'Hacks' se ha llevado el Globo de Oro a Mejor Serie de TV, Musical o Comedia y su protagonista, Jean Smart, el de Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia. Jason Sudeikis, por Ted Lasso, repite por segundo año consecutivo como ganador de Mejor Actor en un Musical o Comedia de Televisión.







