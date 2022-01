Klay Thompson vuelve, los Bulls tropiezan y los Grizzlies aplastan a los Lakers

Marcus Morris Sr #8 y Ivica Zubac #40 de LA Clippers defienden ante Trae Young #11 de los Atlanta Hawks, en el partido de la NBA disputado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (EEUU). EFE/ Phillip Kim

Los Ángeles (EE.UU.), 9 ene (EFE).- Luka Doncic y sus Dallas Mavericks cortaron la racha de nueve victorias de los Chicago Bulls y los Memphis Grizzlies sumaron su noveno triunfo seguido al aplastar a Los Angeles Lakers en un día en el que el protagonismo fue para Klay Thompson, que volvió con los Golden State Warriors 941 días después.

WARRIORS 96 - CAVALIERS 82

Thompson sumó 17 puntos (7 de 18 en tiros, 3 de 8 en triples), 3 rebotes, una asistencia y un tapón en 20 minutos que resultaron de vital importancia para que los Golden State Warriors derrotaran a los Cleveland Cavaliers.

Stephen Curry (28 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) lideró a los Warriors y Lamar Stevens (17 puntos y 4 rebotes) encabezó a los Cavaliers en un partido de escaso acierto desde el triple (10 de 42 para los locales y 7 de 24 para los visitantes).

"El recibimiento de los fans ha sido un momento muy especial que nunca olvidaré. Nunca olvidaré esta noche", dijo un Thompson que, por culpa de dos gravísimas lesiones, no había jugado desde junio de 2019.

MAVERICKS 113 - BULLS 99

Luka Doncic con un triple-doble (22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias) frenó a los todopoderosos Chicago Bulls, que llegaron a Dallas como líderes del Este tras ganar nueve partidos seguidos pero que tropezaron esta vez ante unos Mavericks que llevan seis victorias consecutivas.

Zach LaVine y DeMar DeRozan, con 20 puntos por cabeza, se pusieron al frente de unos Bulls que no pudieron detener el ataque de los Mavericks, que encestaron el 50 % de sus tiros, dominaron el rebote (48 frente a 39) y en los que seis jugadores lograron al menos 10 puntos.

LAKERS 129 - GRIZZLIES 117

Los Memphis Grizzlies derrotaron a Los Angeles Lakers en un duelo que tenían completamente amarrado en el tercer cuarto ganando por 29 puntos, pero en el que al final, tras un alucinante parcial de 21-0 para los angelinos, terminaron sufriendo para asegurar la victoria.

Desmond Bane (23 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 3 robos) y Jaren Jackson Jr. (21 puntos y 12 rebotes) tomaron las riendas de un sexteto de jugadores de los Grizzlies que anotaron al menos 10 puntos mientras que en los Lakers se quedó demasiado solo LeBron James (35 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias).

El español Santi Aldama jugó 3 minutos para los Grizzlies en los que se quedó sin anotar.

NETS 121 - SPURS 119

Tras una prórroga y con mucho sufrimiento, los Brooklyn Nets superaron a los San Antonio Spurs y enderezaron el rumbo después de haber ganado solo uno de su últimos cinco partidos.

Kevin Durant (28 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias) y James Harden (26 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias) fueron un día más los máximos referentes de los Nets frente a unos Spurs muy corales en los que destacó Lonnie Walker con 25 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

CLIPPERS 106 - HAKWS 93

El español Serge Ibaka firmó una muy buena actuación (16 puntos con 7 de 8 en tiros, 2 rebotes, 2 asistencias y un tapón en 21 minutos) para que Los Angeles Clippers vencieran con solidez a los Atlanta Hawks.

Trae Young y Bogdan Bogdanovic, con 19 puntos cada uno, fueron los principales anotadores de unos Hawks decepcionantes que solo metieron el 26,9 % de sus triples y que perdieron de forma rotunda la batalla por el rebote (39 frente a 53 de los Clippers).

RAPTORS 105 - PELICANS 101

Los Toronto Raptors extendieron a seis su estupenda racha de victorias seguidas al ganar en casa a los New Orleans Pelicans de un Willy Hernangómez que no tuvo minutos.

Fred VanVleet, que atraviesa un gran estado de forma (32 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), y Pascal Siakam (29 puntos y 10 rebotes) impulsaron a los canadienses frente a unos Pelicans en los que sobresalió Jonas Valanciunas (20 puntos y 17 rebotes).

MAGIC 100 - WIZARDS 102

Kyle Kuzma con un monumental doble-doble (27 puntos y 22 rebotes) guió a los Washington Wizards para que vencieran en un partido ajustado a los Orlando Magic, el equipo con el peor balance de la NBA y que ha perdido sus últimos nueve encuentros.

Terrence Ross, con 32 puntos, fue el líder de los Magic mientras que el brasileño Raul Neto jugó 26 minutos para los Wizards en los que consiguió 4 puntos (0 de 7 en tiros, 4 de 4 en libres), 3 rebotes y 2 asistencias.

Los de Orlando tuvieron un triple de Gary Harris en los últimos segundos y un palmeo de Chuma Okeke sobre la bocina, pero Bradley Beal y Kyle Kuzma taponaron ambos tiros, respectivamente.

THUNDER 95 - NUGGETS 99

Nikola Jokic acarició un nuevo triple-doble (22 puntos, 18 rebotes y 6 asistencias) para contribuir de forma decisiva a la remontada en el último minuto de los Denver Nuggets ante los Oklahoma City Thunder.

El argentino Facundo Campazzo disputó 22 minutos para los de Denver en los que consiguió un punto (0 de 4 en tiros), 4 rebotes, 8 asistencias y un tapón, mientras que en los Thunder, con un acierto muy pobre desde el triple (23,7 %), el máximo anotador fue Luguentz Dort (14 puntos y 5 rebotes).

ROCKETS 123 - TIMBERWOLVES 140

El jugador de origen dominicano Karl-Anthony Towns regaló un auténtico partidazo (40 puntos con 15 de 25 en tiros, 9 rebotes, 7 asistencias y un robo) para que los Minnesota Timberwolves ganaran a domicilio a los Houston Rockets.

Christian Wood (22 puntos y 8 rebotes) fue el más destacado del conjunto de Houston.

BLAZERS 103 - KINGS 88

Anfernee Simons (31 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias) resultó providencial para que los Portland Trail Blazers tumbaran a los Sacramento Kings.

La actuación más notable de los de Sacramento la firmó Tyrese Haliburton (17 puntos y 9 asistencias).

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (26-11)

2.- Brooklyn Nets (25-13)

3.- Miami Heat (25-15)

4.- Milwaukee Bucks (26-16)

5.- Philadelphia 76ers (22-16)

6.- Cleveland Cavaliers (22-18)

7.- Toronto Raptors (20-17)

8.- Charlotte Hornets (21-19)

9.- Washington Wizards (20-20)

10.- Boston Celtics (19-21)

11.- New York Knicks (19-21)

12.- Atlanta Hawks (17-22)

13.- Indiana Pacers (15-25)

14.- Detroit Pistons (8-30)

15.- Orlando Magic (7-34)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (30-9)

2.- Phoenix Suns (30-9)

3.- Utah Jazz (28-12)

4.- Memphis Grizzlies (28-14)

5.- Dallas Mavericks (22-18)

6.- Denver Nuggets (20-18)

7.- Los Angeles Lakers (21-20)

8.- Minnesota Timberwolves (20-20)

9.- Los Angeles Clippers (20-21)

10.- San Antonio Spurs (15-24)

11.- Portland Trail Blazers (15-24)

12.- Sacramento Kings (16-26)

13.- New Orleans Pelicans (14-26)

14.- Oklahoma City Thunder (13-26)

15.- Houston Rockets (11-30).