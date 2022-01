Kiko Rivera estalla contra Isa Pantoja y sentencia para siempre su relación

25-04-2019 Isa Pantoja y Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Las declaraciones de Irene Rosales asegurando que si no contestó al mensaje de felicitación que Isa Pantoja y su hijo Alberto enviaron a la pequeña Ana en su 6º cumpleaños - algo que le sentó fatal a su cuñada - fue porque cambió de móvil y no le llegó, provocó que la hija de Isabel Pantoja rompiese con su habitual silencio en redes sociales y publicase unas polémicas palabras a las que Kiko Rivera, indignado, no ha tardado en responder, sentenciando para siempre su relación con su hermana.



"Si supierais cuantas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces. Es que no puedo, solo diría, madre no hay más que una" compartía Isa, muy preocupada por su madre en un crítico momento en el que hay gran preocupación por el estado de salud de la tonadillera y muy dolida, supuestamente, por lo que Irene había dicho minutos antes.



Un mensaje que supuestamente iba dedicado a los haters que han criticado que Chabelita no fuese a Cantora siendo consciente de lo mal que está Isabel Pantoja, pero que Kiko ha interpretado como un ataque a su mujer, a la que no ha tardado en defender con una demoledora publicación en Instagram con la que rompe definitivamente con su hermana.



"Tú, tú ,tú y míl millones de veces tu @irenerova24. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos! Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos. Ahí acaba" ha publicado Kiko, dejando claro que ya no considera a Isa - a la que se dirige como "señorita" - como parte de su familia.



Lejos de tratarse de una de sus míticas muestras de espontaneidad (de las que en ocasiones se arrepiente) Kiko se ha reafirmado en su duro ataque a su hermana, confirmando que sus palabras iban diridigas a Isa con un irónico "a buen entendedor pocas palabras bastan".



Así, más hablador de lo habitual, el hijo de Isabel Pantoja admite que le gustaría "un poquillo" que la peruana rebaje el tono y deje de hablar de él, ya que su familia se limita a su mujer y sus hijos: "Correcto. Nada más. Bueno y mis amigos por supuesto, que es la familia que uno elige. Los demás en estos momentos cero".



Un inesperado ataque con el que Kiko, más frío que nunca, sentencia su relación con su hermana Isa, con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace meses.