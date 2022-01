Kazajistán.- Turquía dice que dará "todo tipo de apoyo" a Kazajistán para restaurar "la estabilidad y la paz"

La Organización de Estados Túrquicos celebrará este martes una reunión para abordar la crisis



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Turquía ha afirmado que dará "todo tipo de apoyo" a Kazajistán para lograr que se restaure la estabilidad y la paz, tras la muerte de más de 160 personas por la represión de las protestas de los últimos días por el aumento del precio del gas licuado.



"Esperamos que Kazajistán logre cuanto antes la estabilidad, la paz y la tranquilidad. Para ello, Turquía y la Organización de Estados Túrquicos (OTS) darán todo tipo de apoyo", ha dicho el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.



Así, ha subrayado la importancia de Kazajistán en la región y resaltado que este martes se celebrará una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la OTS para abordar la situación en el país, tal y como ha recogido el diario turco 'Hurriyet'.



"Algunos nos critican por no celebrar antes esta reunión. Por supuesto, nos hubiera gustado hacerlo antes, pero Kazajistán es un miembro de esta organización y su ministro de Exteriores quería tiempo para realizar una presentación en la región", ha destacado.



"Los problemas de los países miembro del mundo túrquico son nuestros problemas. Todo el mundo lo vio durante la victoria en Nagorno Karabaj", ha señalado Cavusoglu, en referencia al apoyo de Turquía a Azerbaiyán durante su conflicto en 2020 con Armenia en esta región.



La crisis en Kazajistán llevó al presidente del país, Kasim Jomart Tokayev, a reclamar el despliegue de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y a dar orden a las fuerzas de seguridad a disparar a matar "sin advertencia previa" contra los "terroristas" que participan en las protestas.



Asimismo, tildó de "estupidez" los llamamientos "desde el extranjero" para "una negociación entre los bandos para resolver los problemas políticamente". "¿Acaso es posible negociar con criminales y asesinos?", se preguntó el viernes, antes de incidir en que las autoridades hacen frente a "criminales armados y entrados, tanto nacionales como extranjeros".



"La operación antiterrorista continúa. Los milicianos no han entregado sus armas y siguen cometiendo crímenes o preparándose para ello. La lucha contra ellos debe ser completada. El que no se rinda será destruido", zanjó Tokayev.