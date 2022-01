Kazajistán.- Michel traslada al presidente kazajo sus condolencias por los muertos durante las protestas

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha trasladado este lunes al presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, sus condolencias por las víctimas mortales registradas durante las protestas de la última semana en el país.



En una llamada telefónica, el ex primer ministro belga ha tratado con el mandatario kazajo la crisis que tiene su origen en el alza de los precios del gas y que las autoridades nacionales han reprimido duramente, dejando al menos 164 muertos y más de 1.300 heridos, en unos disturbios que Tokayev ha atribuido a acciones terroristas.



"He subrayado la importancia de la relación con la UE y el total apoyo a la soberanía, seguridad y estabilidad de Kazajistán, en respeto con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales", ha señalado Michel en un mensaje en redes sociales.



Ante la grave crisis abierta en el país a finales de año, la UE ha pedido "desescalar" la situación y lograr la "estabilidad", al tiempo que ha pedido respeto para la "seguridad" de los civiles.



Tras la conversación con Michel, Tokayev ha descrito el contacto con Bruselas como "productivo" y ha insistido en que el país vive una "agresión sin precedentes" y un "asalto al Estado".



La respuesta de las autoridades kazajas fue acudir a Rusia en el marco del Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que reúne a ex repúblicas soviéticas y que desplegó tropas en el país en cuestión de días. Tokayev dio orden de disparar a matar sin advertencia previa a los "terroristas" implicados en movilizaciones, que tienen su epicentro en la ciudad de Almaty.