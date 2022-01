Kazajistán.- Kazajistán asegura que la situación ha sido "estabilizada" y está "bajo control" tras las protestas

07-01-2022 Despliegue militar en Nursultán, Kazajistán POLITICA ASIA INTERNACIONAL KAZAJSTÁN VLADISLAV VODNEV / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO



Tokayev denuncia un intento de golpe de Estado y reconoce "la mayor crisis en los 30 años de independencia"



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Kazajistán han asegurado este lunes que la situación ha sido "estabilizada" y se encuentra "bajo control", tras la muerte de más de 160 personas por la represión de las protestas de los últimos días por el aumento del precio del gas licuado.



El Comité de Seguridad Nacional (NSC) de Kazajistán ha resaltado en un comunicado que "las amenazas terroristas han sido neutralizadas" y ha agregado que las instalaciones públicas en las ciudades de Almaty, Kizilorda, Taldikorgan y Taraz ocupadas por "terroristas" han sido recuperadas.



Asimismo, ha agregado que hay operaciones en marcha para capturar a los "combatientes" y "participantes en los disturbios en masa", antes de incidir en que los arsenales e instalaciones estratégicas están bajo control, según ha recogido el portal kazajo de noticias Kazinform.



El presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, ha manifestado este mismo lunes durante una cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que lo sucedido durante los últimos días en el país es "grave" y ha manifestado que se trata de "la mayor crisis en los 30 años de independencia".



"Ha sido la primera amenaza de este nivel para la organización en general", ha dicho Tokayev por videoconferencia, al tiempo que ha explicado que "ha sido la primera vez en la que el potencial de pacificación de la OTSC ha sido usado para garantizar la seguridad, la estabilidad y la integridad de uno de sus estados miembro".



"Para nosotros, no sólo el apoyo militar, sino fundamentalmente el apoyo moral de los estados miembro de la OTSC es de importancia crítica. Todos los estados miembro de la organización han hablado con una sola voz y han apoyado la petición de Kazajistán (para el envío de tropas)", ha argüido.



De esta forma, Tokayev ha manifestado que los sucesos en el país desde principios de año, en referencia a las protestas, son parte de una misma cadena y ha añadido que todos tuvieron la misma "intención destructiva" y que fueron pensados durante "un largo periodo de tiempo", al tiempo que ha apuntado a un intento de golpe de Estado en el país.



Tokayev ha hecho hincapié en que "los organizadores de los ataques contra Kazajistán orquestaron múltiples oleadas de agresiones". "Al principio fueron manifestaciones pacíficas. Posteriormente, en particular en Almaty, hubo protestas políticas", ha enumerado.



"Después, combatientes armados se precipitaron como una enorme horda de hienas contra la ciudad desde tres direcciones. Al principio se hicieron pasar por manifestantes pacíficas, engañando a las fuerzas de seguridad e incluso a los ciudadanos. Después empezó lo que será conocido en la Historia como la tragedia de Almaty", ha reseñado.



De esta forma, ha asegurado que las autoridades kazajas presentarán pruebas de estas acusaciones y ha denunciado que diversos medios de comunicación e instituciones "sigan publicando noticias falsas fundamentadas en inventos y hechos no verificados".



"Estoy seguro de que organizaciones internacionales, incluidas Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO), la Conferencia de Interacción y Medidas de Construcción de Confianza en Asia (CICA) y otras organizaciones humanitarias internacionales están interesadas en una investigación total y no sesgada de las acciones de los terroristas", ha remachado.