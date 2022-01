Irene Rosales, al margen del preocupante y crítico momento que atraviesa Isabel Pantoja

08-11-2021 Irene Rosales ha desmentido la presunta traición de Kiko Rivera en su boda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Máxima preocupación en torno al estado de salud de Isabel Pantoja, que estaría atravesando por uno de sus peores momentos. El reciente fallecimiento de su madre, su nula relación con su hijo Kiko Rivera, sus importantes problemas económicos y la docuserie con la que Julián Muñoz pretende desvelar la verdad de su relación habrían hecho que la tonadillera tocase fondo y en los últimos días se viviesen en Cantora momentos de pánico y auténtica angustia.



Según apuntan diferentes medios, la situación de la artista es tan preocupante que ahora mismo no es recomendable que esté sola - las insinuaciones acerca de su estado han sido constantes en estos días - y su entorno más cercano se habría puesto en contacto con Kiko e Isa Pantoja para alertarles de lo que está pasando su madre.



Unas informaciones a las que Irene Rosales prefiere hacer oídos sordos, ignorando nuestras preguntas sobre el crítico momento que vive Isabel, con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace más de un año. "De mi suegra no hablo nada, no tengo nada que decir. No quiero que lo esté pasando mal, pero no estoy al tanto de nada" ha asegurado en declaraciones a 'Viva la vida', dejando claro que ni sabe ni quiere saber nada del estado de salud de la tonadilera.



Mucho más parca en palabras ante nuestras cámaras, Irene prefiere no pronunciarse sobre su suegra y deja en el aire si Kiko está preocpado por su madre o si, a raíz de lo publicado en diferentes medios en los últimos días, se ha puesto en contacto con ella o piensa ir a visitarla a Cantora. Su reacción, en el siguiente vídeo.