Goldman prevé cuatro alzas de Fed y adelanta reducción balance

(Bloomberg) -- La Reserva Federal probablemente aumentará las tasas de interés cuatro veces este año y comenzará su proceso de reducción del balance en julio, si no antes, según Goldman Sachs Group Inc.

El rápido progreso del mercado laboral de Estados Unidos y las señales “hawkish” en las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 14 y 15 de diciembre sugieren una normalización más rápida, dijo Jan Hatzius, de Goldman, dijo en una nota de investigación.

“Por lo tanto, adelantamos nuestra proyección de reducción de diciembre a julio, con riesgos que se inclinan hacia el lado aún más temprano”, dijo Hatzius. “Con la inflación probablemente todavía muy por encima de la meta en ese momento, ya no creemos que el inicio de la reducción sustituya un aumento de tasas trimestral. Seguimos viendo aumentos en marzo, junio y septiembre, y ahora hemos agregado un alza en diciembre”.

En las minutas de la reunión de diciembre, los funcionarios de la Fed señalaron que se están preparando para actuar con mayor rapidez que la última vez que endurecieron la política monetaria en un intento por evitar que la economía estadounidense se sobrecaliente en medio de una alta inflación y el empleo casi pleno. Estas condiciones, junto con un mayor balance que está conteniendo los costos de endeudamiento a más largo plazo, “podrían justificar un ritmo potencialmente más rápido de normalización de la tasa de política”, según las minutas.

Los funcionarios también consideraron que el momento de reducir el balance de US$8,8 billones estaría “más cercano al despegue de la tasa de política que en la experiencia anterior del comité”, según las minutas.

La tasa de desempleo de EE.UU. cayó por debajo del 4% y los salarios aumentaron el mes pasado, lo que se suma a la evidencia de un mercado laboral ajustado.

La proyección de Goldman para la tasa de fondos federales se mantiene sin cambios en 2,5%-2,75%.

“Incluso con cuatro alzas, nuestra trayectoria para la tasa de fondos está solo modestamente por encima de los precios del mercado para 2022, pero la brecha crece significativamente en los años siguientes”, escribió Hatzius.

