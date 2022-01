Gilberto Santa Rosa y el grupo Esencia interpretan el tema "Azúcar y Candela"

Fotografía de archivo del salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. EFE/Alicia Civita

San Juan, 10 ene (EFE).- El salsero Gilberto Santa Rosa y Ángel Alvarado, director y cantante principal del grupo boricua Esencia, interpretaron el tema "Azúcar y Candela", una plena puertorriqueña, según un comunicado divulgado este lunes.

El comunicado detalla que Alvarado invitó a Santa Rosa a interpretar la canción, una petición que fue aceptada inmediatamente por uno de los pilares de la música tropical contemporánea.

"Tener al cuarto bate de la música tropical con nosotros es un gran honor. Cuando lo invité, no titubeó ni un segundo. Cumplimos 25 años de trayectoria y estamos más que agradecidos con Gilberto por haber accedido a participar con nosotros en un disco que precisamente conmemorará nuestra trayectoria", destacó Alvarado.

Esencia, que recibió una nominación a los Latin Grammy 2011 por su disco "Con la Fuerza de Un Tren", se une con Santa Rosa para "Azúcar y Candela", un tema que enaltece las raíces "afrocaribeñas" y la cultura puertorriqueña.

Escrito por Alvarado e interpretado a dueto con Gilberto Santa Rosa, "Azúcar y Candela" cuenta con arreglos musicales a cargo de Jay Lugo.

"Me siento muy orgulloso de que me hayan invitado a mí", expresó por su parte Santa Rosa.

En el 2011, Esencia fue nominado al Latin Grammy en la categoría "Mejor Álbum Tropical Tradicional" por "Con la Fuerza de Un Tren", grabación que más tarde fue galardonada por la Fundación Nacional para la Cultura Popular como una de las "20 Mejores Producciones del 2011".