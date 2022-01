Fútbol/Segunda.- El Eibar salva un punto en el último suspiro en Oviedo y minimiza la pérdida de la segunda plaza

10-01-2022 Momento del gol del empate del Eibar ante el Oviedo ESPAÑA EUROPA DEPORTES ASTURIAS PRENSA LALIGA



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La SD Eibar no pudo defender su posición de ascenso directo ni acechar la primera plaza en poder del Almería tras no pasar del empate a un gol este lunes en su visita al Oviedo, en el partido que cerró la vigesimotercera jornada de LaLiga SmartBank 2021-2022.



El conjunto armero necesitaba la victoria en el Carlos Tartiere para recuperar la segunda posición de la tabla que le había arrebatado el Valladolid, pero se tuvo que conformar con un trabajado punto que no logró hasta el minuto 87 gracias a un gol de Álvaro Tejero y las intervenciones de Yoel que le dejan empatado a puntos con los blanquivioletas y a tres del líder, que tiene un encuentro menos.



El Oviedo, por su parte, dejó escapar el tramo final tres puntos que le habrían colocado a un punto de la sexta plaza en poder del Girona y que parecía tener cerca tras el gol de David Costas en el minuto 19. Pombo, en el alargue del segundo tiempo, pudo dar la victoria, pero lo evitó una parada del portero visitante.