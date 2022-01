Fútbol.- Emery: "Lo de Piqué sí que fue mano y luego protesta en Twitter por otros partidos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El técnico del Villarreal, Unai Emery, se acordó de Gerard Piqué este domingo ya que apuntó que su mano sí que fue clara en La Cerámica y no la de Parejo, que le anuló su gol en el empate (2-2) contra el Atlético de Madrid, al tiempo que pidió al jugador del Barça que sea "sincero" y no engañe a la gente.



"Lo de Piqué sí que fue mano, y fue penalti, que no pitaron aquí hace poco y perdimos el partido. Y lo de hoy no es mano, le ha dado con la cadera, con lo que empuja el balón, la mano estaba por ahí", dijo en rueda de prensa después del duelo ante los rojiblancos.



El 'submarino' se quedó sin un tanto de Parejo porque el colegiado vio una mano, que se intuía bastante leve, en su remate con el costado. Emery aprovechó la pregunta sobre esta acción para mostrarse crítico con Piqué, quien fue protagonista de otra jugada polémica en el duelo que se llevó el Barça de La Cerámica.



"Lo que fue penalti fue lo de Piqué y luego iba diciendo que no era, y protestando en Twittter por otros partidos, ayer en el Madrid-Valencia. Lo que debería es ser sincero y no confundir a la gente. Te viene eso a la memoria porque ese penalti sí que fue calamitoso y no se pitó desde el VAR y luego encima él, en vez de callarse, soltó lo que soltó para engañar a la gente", afirmó.



"No somos honestos con el árbitro, con el VAR, ni con el fútbol. Hoy hay que respetar lo que deciden, habrán visto algún roce de la mano, yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto", añadió, contundente con la forma de actuar del jugador catalán.