Fútbol.- El Manchester United derrota sin brillo al Aston Villa y pasa de ronda en la FA Cup

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Manchester United se medirá en la cuarta ronda de la FA Cup, la Copa de Inglaterra, al Middlesbrough después de deshacerse por un trabajado 1-0 este lunes en Old Trafford de un Aston Villa que mereció mejor suerte por ocasiones y juego.



Los 'Diablos Rojos' afrontaban este duelo copero una semana después de haber perdido por la mínima en el 'Teatro de los Sueños' ante el Wolverhampton y esta vez no mejoraron en exceso su imagen en un duelo donde no contó con el portugués Cristiano Ronaldo por un problema en la cadera.



Los locales sacaron un valioso partido al tempranero gol de Scott McTominay en el minuto 8 y que supieron defender ante el acoso de un Aston Villa donde finalmente no se llegó a vestir el recién llegado Philippe Coutinho.



Los de Steven Gerrard llegaron a empatar el choque en el inicio de la segunda parte, pero finalmente, tras una larga deliberación que llegó a más de tres minutos, el VAR anuló el tanto de Ings. Además, se toparon dos veces con la madera y De Gea también mantuvo su nivel para negarles el gol.