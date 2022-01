Ferran Torres y Pedri dan negativo por coronavirus y viajarán a Arabia

Los jugadores del FC Barcelona, Pedri (c) y Ferran Torres (d), durante un entrenamiento el pasado 3 de enero. EFE/Alejandro García

Barcelona, 10 ene (EFE).- Ferran Torres y Pedro González 'Pedri' dieron negativo en COVID-19 tras las pruebas PCR realizadas por el Barcelona y se incorporarán próximamente a Arabia Saudí, donde sus compañeros viajaron este mismo lunes para disputar la Supercopa de España.

De esta manera, el delantero valenciano y el centrocampista canario tienen luz verde para sumarse a la expedición azulgrana y podrían jugar la semifinal del próximo miércoles contra el Real Madrid, si bien todavía no tienen el alta médica de sus respectivas lesiones.

Ferran Torres se encuentra en la fase final de recuperación de una fractura en el pie derecho y está pendiente de que el Barcelona le inscriba oficialmente en la Liga, algo que se confirmará próximamente tras el acuerdo de renovación de Samuel Umtiti hasta el año 2026 que ha permitido aligerar la masa salarial del primer equipo azulgrana.

Pedri arrastra una lesión en el cuadríceps del muslo izquierdo y, antes de dar positivo por COVID-19, ya había completado algunas sesiones de entrenamiento junto a sus compañeros a pesar de no gozar del alta médica.

De esta manera, ambos jugadores se suman a la lista de 24 convocados del Barcelona para jugar la Supercopa de España en Arabia, donde no viajaron los lesionados Martin Braithwaite y Sergi Roberto.