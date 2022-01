Etiopía.- UNICEF traslada su "indignación" por los ataques a campos de refugiados en Tigray y teme la muerte de niños

25-05-2021 Desplazados internos alojados en una escuela secundaria de Mekelle, en Tigray POLITICA AFRICA INTERNACIONAL ETIOPÍA OIM ETIOPÍA



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha trasladado su "indignación" por los recientes ataques contra campos de refugiados en la región etíope de Tigray, epicentro de la guerra iniciada en noviembre de 2020, y teme que haya niños muertos y heridos por dichas ofensivas.



"UNICEf expresa su indignación por los recientes ataques aéreos contra campamentos para personas desplazadas internas y refugiadas en Tigray, en el norte de Etiopía", ha señalado en la directora ejecutiva del organismo, Henrietta Fore.



Las informaciones vertidas por cooperantes humanitarios bajo condición de anonimato apuntan a un bombardeo ocurrido hace unos tres días y que habría alcanzado una escuela en la localidad de Dedebit, reconvertida ahora a centro de acogida para desplazados por la guerra.



El conflicto bélico en Etiopía enfrenta desde noviembre del año 2020 al Gobierno contra los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF). Es precisamente el portavoz de este grupo, Getachew Reda, quien acusó al Ejército nacional de haber protagonizado este bombardeo con aviones no tripulados.



Los trabajadores humanitarios han apuntado a 56 fallecidos, si bien la directora ejecutiva de UNICEF no ha detallado ninguna cifra, aunque sí que ha apuntado que estos ataques "han acabado con la vida de decenas de civiles y han dejado heridos a muchos más".



Así, Fore ha recriminado que los campos de refugiados y los asentamientos de desplazados internos, "incluyendo las escuelas que acogen a niños y familias y las instalaciones esenciales que les permiten disponer de servicios humanitarios", son considerados como "bienes e uso civil".



"No respetarlos y no protegerlos de los ataques puede constituir una violación del derecho internacional humanitario", ha alertado la funcionaria de Naciones Unidas, quien ha acusado a "todas las partes" de perpetrar "brutales actos de violencia y violaciones graves de los derechos de los niños en todo el norte de Etiopía".



Finalmente, ha renovado el llamamiento de UNICEF al cese "inmediato" de las hostilidades, y ha instado a las partes del conflicto a que "atiendan a las primeras señales de progreso de las últimas semanas" y "respeten el derecho internacional humanitario", la legislación sobre personas refugiadas, que "faciliten" el acceso humanitario y "protejan a los niños de cualquier daño".