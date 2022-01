Estas son las 5 fotos de 𝓨𝒖𝒚𝒂 imperdibles en Instagram

𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) ha causado furor en su popular cuenta de Instagra por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 6.539.234 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes:





La primera navidad 🤍.





¿Forzarla o no forzarla? Qué ganas tenía de estar tirada en la cama y dormir o dormir a medias, pero dormir. A veces siento que la vida se me pasa y no quiero que se pase en la cama. Entonces por forzada, este día hice cosas que me pusieron muy de buenas. ✨🤍✨ Mi Mar está vestido con la ropa que le enviaron sus tíos @hibobi_official y justo ahora están haciendo un giveaway en su Instagram con una selección de prendas bellísimas que hice detenidamente y con mucho amor 🤍😙.





Puej aquí nomás, amando a mi Mar, con la sheshe de fuera todo el día, casi como en la foto, pero sin peinarme y en pijama. Cuestionándome absolutamente todo. 🤍🙂





Recuerdos blanco y negro.





🌞Hola, estoy de vuelta🌞

Miariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como "Yuya", nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos. Es hija menor de Andés Castrejón y Maribel Castañeda y tiene un hermano conocido como "Fichis".

Lanzó un canal de YouTube en 2009, en un inicio conocido bajo el nombre de lady16makeup, cuando tenía 15 años. Durante esos años, surgieron una serie de concursos cuya participación dependía de la realización de videos originales promocionando marcas. Allí salió a la luz el primer trabajo audiovisual de Yuya. Eventualmente, el canal de la mexicana siguió creciendo de forma estratosférica, convirtiéndola en una de las youtubers mejor pagadas.

En el 2014, Miraiand comenzó su carrera como escritora y publicó su libro Los secretos de Yuya. Un año después, publicó un segundo libro titulado Las confesiones de Yuya. En el 2015, Yuya también lanzó su primer perfume TRUE by Yuya.

Dos años después, en 2017, la influencer lanzó a la venta su propia línea de maquillaje, bajo el nombre "Yuya". El 15 de septiembre del 2018, Yuya fue galardonada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas, gracias a su apoyo constante en las campañas a favor de la comunidad hispana y por promover mensajes de paz, mediante su trabajo como influencer y youtuber.

Asimismo, fue designada en 2017 como Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU.